وصول قافلة مساعدات مقدمة من أهالي حمص للمتضررين في محافظة دير الزور

دير الزور-سانا



وصلت إلى محافظة دير الزور، اليوم الإثنين، قافلة مساعدات إغاثية من أهالي محافظة حمص، دعماً للأهالي المتضررين جراء فيضان نهر الفرات، وذلك ضمن حملة “فزعتنا لأهل الدير”.



وأوضح رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدير الزور يحيى سلامة لمراسل سانا، أن القافلة التي تأتي ضمن خطة الاستجابة الطارئة المخصصة لمحافظة دير الزور محملة بالمواد الغذائية، ومواد التنظيف، وسيتم تسليمها للعائلات الأكثر تضرراً.

بدوره، أوضح مدير دائرة التخطيط والإحصاء في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص عدنان الأسعد في تصريح مماثل، أنه تم بالتعاون مع بعض الجمعيات المحلية العاملة في حمص وخارجها تنظيم حملة لأهالي دير الزور لمؤازرتهم جراء فيضان الفرات، عرفاناً بما قامت به دير الزور تجاه حمص وباقي المحافظات.







مدير جمعية إنجي الخيرية إبراهيم هرموش بيّن أنهم قاموا وبتوجيه وإشراف من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص، بتنظيم حملة مساعدات إنسانية للأهل في دير الزور، انطلاقاً من الواجب تجاههم.

يذكر أن محافظة دير الزور استقبلت خلال الأيام الماضية قوافل مساعدات من أهالي محافظات عدة، استجابةً وجبراً للضرر الذي تعرضت له العديد من العائلات جراء ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.









وشهدت مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي ‌‏دير ‏الزور ‏والرقة مؤخراً، ‏ارتفاعاً ملحوظاً في ‏منسوب ‏المياه، ما استدعى تشكيل غرفة عمليات مشتركة، ‏لمتابعة تطورات الوضع والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخدمية، ولحماية ‏السكان والممتلكات، وتقليل ‏الخسائر المحتملة.