إطلاق المرحلة الأولى من مشروع تأهيل مشفى عربين بريف دمشق
افتتاح جامع السلطان في حماة بعد انتهاء أعمال التأهيل والترميم
شروط نقد السلطة كما يراها الرئيس أحمد الشرع
ماذا قال الرئيس الشرع عن حرية الإعلام في سوريا؟
ترميم مستوصف قرية تل مرديخ في إدلب لتقديم الخدمات الصحية للأهالي
تكريم المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في طرطوس
انطلاق المعسكر التحضيري الأول لمنتخب ناشئي سوريا تحت الـ 17 عاماً في إدلب
220 شركة محلية في افتتاح معرض خان الحرير- موتكس بمدينة المعارض
