تركيب الجسر الحربي المعدني استكمالاً لأعمال إعادة تأهيل الجسر الترابي بمدينة دير الزور

photo 1 2026 07 08 19 57 22 تركيب الجسر الحربي المعدني استكمالاً لأعمال إعادة تأهيل الجسر الترابي بمدينة دير الزور
photo 2 2026 07 08 19 57 22 تركيب الجسر الحربي المعدني استكمالاً لأعمال إعادة تأهيل الجسر الترابي بمدينة دير الزور
photo 3 2026 07 08 19 57 22 تركيب الجسر الحربي المعدني استكمالاً لأعمال إعادة تأهيل الجسر الترابي بمدينة دير الزور
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