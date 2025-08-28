دورة تأهيل مدربات وحكمات لرياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية في إدلب

سانا تستطلع آراء الأهالي حول أسعار السلع والبضائع، ووفرتها في أسواق شمال سوريا
نادي المجد يستعيد اسمه العريق “دمشق الأهلي” ويتحضر للموسم الكروي الجديد
عودة الأجواء الرمضانية وحركة الأسواق إلى طبيعتها في محافظة اللاذقية
أجواء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك في دمر بدمشق
وزير الأوقاف يعلن في كلمة من مكة المكرمة نجاح موسم الحج لعام 1446 هـ
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى