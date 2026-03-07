“يد تعين وكرامة تُصان” مبادرة مجتمعية في الطبقة بريف الرقة
أذان المغرب في موقع الواجب.. حكاية من يخدمون الناس في شهر رمضان المبارك
تضييق إسرائيلي متزايد على أصحاب الكسارات في ريف القنيطرة الشمالي ومداهمات متكررة لها
أكثر من مئتي طالب وطالبة يشاركون في نهائيات مسابقة “يوم الهمة القرآني” بحمص
“ملتقى شباب حمص” يناقش دور الشباب في التنمية وإعادة البناء وفي رسم مستقبل سوريا
معاناة أهالي بلدة تلحديا في ريف حلب من نقص المياه وجهود مستمرة لإيجاد الحلول
زراعة الرقة تعمل على متابعة سلامة المحاصيل الشتوية وتدريب الكوادر على إدارة الثروة الحيوانية
سقوط مسيّرة في بلدة الطيبة شرق درعا جراء الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران
