أذان المغرب في موقع الواجب.. حكاية من يخدمون الناس في شهر رمضان المبارك

المؤتمر الصحفي لحاكم مصرف سوريا المركزي للإعلان عن التعليمات التنفيذية للعملة السورية الجديدة
وزير الصحة السوري يزور هيئة الغذاء والدواء السعودية لتعزيز التعاون في المجال الدوائي
فرق الدفاع المدني تعمل على فتح الطرقات المغلقة بسبب تراكم الثلوج في صلوة بريف إدلب الشمالي
جمعية نبض تكرم خمسة عشر طالباً وطالبة من المكفوفين المتفوقين في التعليم الأساسي والثانوية
افتتاح الرابطة الفلاحية في منطقة حارم بريف إدلب لدعم المزارعين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى