انطلاق المؤتمر الأول لتطوير طب حديثي الولادة في حماة بمشاركة اختصاصيين من سوريا وخارجها

حماة-سانا

انطلقت، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الأول لتطوير طب حديثي الولادة الذي تنظمه وزارة الصحة ونقابة أطباء سوريا تحت شعار “لأجل مستقبل أفضل لحديثي الولادة “، وسيستمر لمدة ثلاثة أيام في مدرج مجلس مدينة حماة.

ويركز المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من الأطباء المتخصصين والاستشاريين من داخل سوريا وخارجها، على محاور التمكين والاستدامة، وتبادل الخبرات وتحسين الممارسات، وأحدث المستجدات في مجال طب أمراض الخدج واستدامة مستقبل الرعاية.

وقالت رئيسة المؤتمر الدكتورة منال زهران اختصاصية خدج وحديثي الولادة في تصريح لمراسل سانا: إن المؤتمر نوعي ويقام لأول مرة في سوريا بمشاركة متخصصين من داخل سوريا، إضافة إلى نخبه من الاستشاريين لأمراض الخدج من خارج سوريا، ويهدف إلى تمكين سبل الاستدامة للأطفال، وضمان مستقبل أفضل للأجيال الناشئة.

وأوضحت زهران أن المؤتمر يتضمن على مدى أيامه الثلاثة محاضرات وورشات عمل تتناول اختصاص أمراض الخدج مع عرض تصوير إيكو موجات فوق الصوتية، والتدريب على التهوية الآلية عند حديثي الولادة.

بدوره، لفت عضو مجلس نقابة الأطباء في حماة والاختصاصي في الأمراض الجلدية الدكتور ثائر الدوري في تصريح مماثل، إلى أن المؤتمر يشكل إضافة نوعية للطب في سوريا بجميع فروعه واختصاصاته، وحلقة تواصل وتفاعل بين أطباء الداخل والخارج للاستفادة من تبادل الخبرات والمعلومات، مبيناً أنه يشارك بمحاضرة عن المشاكل التي تقع في حواضن حديثي الولادة.

ويأتي المؤتمر ضمن جهود وزارة الصحة لتطوير الواقع الصحي في سوريا، من خلال استقطاب الخبرات السورية المغتربة، والتفاعل مع الكوادر الصحية داخل سوريا، واعتماد أحدث الأساليب والممارسات الطبية في رعاية حديثي الولادة.