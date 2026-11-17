دمشق-سانا‌‎

أوضح مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف ‏مصطفى أن محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق بدأت ‏إجراءات محاكمة 26 متهماً من أركان النظام السوري البائد، بينهم 24 غيابياً، من ‏ضمنهم بشار الأسد وعلي مملوك، فيما مثل حضورياً كل من رئيس فرع أمن الدولة ‏السابق في دير الزور دعاس علي حسن، واللواء السابق عادل عيسى، القائد السابق ‏للفرقة /17/ والقوات البرية في دير الزور حتى عام 2016، وذلك خلال الجلسة ‏الأولى التي عقدت أمس الإثنين.‏



وقال مصطفى لـ سانا اليوم الثلاثاء: إن القضية تتناول اتهامات بارتكاب جرائم حرب ‏وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخصين، وتسهيل ‏ارتكاب جناية القتل، والتعذيب المفضي إلى الموت، والاعتداءات الرامية إلى إثارة ‏الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، إضافة إلى الخطف والإخفاء القسري والاغتصاب ‏والعنف الجنسي، كما تشمل اتهامات بجرائم اقتصادية، من بينها سرقة المال العام ‏والخاص وغسل الأموال وتهريبها إلى خارج البلاد، والرشوة وإساءة استعمال السلطة ‏والنفوذ، فضلاً عن حرق المنازل وتدميرها.

‎

وأشار إلى أن أهمية هذا الملف تكمن في أنه يتناول مجمل اتهامات تتعلق بجرائم ‏ممنهجة وواسعة النطاق، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وترتبط ‏بسياسات منظمة مارسها النظام السوري البائد على مدى سنوات، واستهدفت ‏المعارضين والمدنيين والحاضنة الاجتماعية بصورة واسعة.

‎

وبيّن أن الملف يشمل شخصيات كانت في مواقع قيادية وأمنية وعسكرية ضمن ‏منظومة النظام البائد، ومن بينها دعاس علي حسن، رئيس فرع أمن الدولة السابق في ‏دير الزور، الذي يمثل اليوم حضورياً أمام المحكمة، إلى جانب اللواء السابق عادل ‏عيسى، فيما يحاكم بقية المتهمين غيابياً‎.



وأكد أن هذه المحاكمة تمثل مساراً قضائياً مهماً لكشف الحقيقة ومساءلة المسؤولين ‏عن الانتهاكات، وأن حقوق المتضررين وذوي الضحايا في المشاركة وتقديم ادعاءاتهم ‏وشهاداتهم تشكل جزءاً أساسياً من إجراءات العدالة‎.

ودعا مدير إدارة المساءلة والمحاسبة المتضررين من الانتهاكات المشمولة بهذا الملف ‏إلى المبادرة بتقديم ادعاءاتهم وشهاداتهم بحق المتهمين، مبدياً استعداد إدارة المساءلة ‏والمحاسبة لتقديم الدعم والمساعدة القانونية واللوجستية اللازمة، وتسهيل مشاركتهم في ‏الإجراءات القضائية وفق الأصول المعتمدة.

‎

وفي إطار تيسير مشاركة المتضررين وذوي الضحايا في الإجراءات القضائية، ذكر ‏مصطفى أن إدارة المساءلة والمحاسبة تبذل جهوداً إضافية لتنظيم الوكالات القانونية ‏اللازمة، بالتنسيق مع نقابة المحامين في دمشق وفرعيها في دمشق ودير الزور، بما ‏يتيح للمتضررين توكيل محامين ومتابعة ادعاءاتهم وفق الأصول القانونية.‏

وبيّن أن الهيئة تتكفل بالنفقات المترتبة على هذه الإجراءات، بهدف عدم تحميل ‏الضحايا أعباء مالية إضافية، وتذليل العقبات أمام مشاركتهم، بما يدعم سير ‏الإجراءات القضائية، ويعزز فاعلية هذا المسار‎.



وأشار مدير إدارة المساءلة والمحاسبة إلى أن المحكمة قررت بالإجماع تجديد مذكرات ‏دعوة المدعين، بعد عدم حضورهم وعدم ورود ما يفيد تبليغهم، ورفعت الجلسة إلى ‏الأول من كانون الأول المقبل لاستكمال الإجراءات‎.



وكانت السلطات السورية، تسلّمت في الـ 19 من آب الماضي، من السلطات اللبنانية ‏الضابط السابق في جيش النظام ‏البائد، اللواء عادل عيسى، القائد السابق للفرقة /17/ ‏وقائد القوات البرية في دير الزور حتى عام ‌‏2016، بعد توقيفه من قبل القضاء ‏اللبناني بموجب مذكرة توقيف وجاهية صادرة عن مدعي عام ‏التمييز في لبنان.‌‎

‎

كما قبضت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية في الـ 18 من حزيران الفائت ‏على العميد دعاس حسن علي، رئيس فرع أمن الدولة في دير الزور زمن النظام البائد، ‏والمتورط بجرائم حرب وانتهاكات بحق الأهالي وجرائم اقتصادية، أبرزها سرقة النفط ‏وبيعه لحسابه الشخصي، وأحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية.