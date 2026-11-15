اختتام معرض سوريا الدولي للنسيج في مدينة المعارض بدمشق

دمشق-سانا
اختُتمت السبت في مدينة المعارض بدمشق، فعاليات الدورة الخامسة من المعرض الدولي للنسيج والأقمشة وآلات النسيج ومستلزمات الإنتاج (TAFMEX SYRIA 2026)، الذي نظمته شركة تمام الطباع للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية.
وأكد مدير الشركة المنظمة تمام الطباع لـ سانا، أن الدورة الخامسة من المعرض شهدت مشاركة فاعلة من الشركات السورية والتركية، وحرصاً على عرض أحدث منتجاتها في قطاع النسيج ومستلزماته، مشيراً إلى أن اللقاءات التي تخللت الفعاليات أسفرت عن تفاهمات بين الشركات المشاركة تمهيداً لإقامة شراكات مستقبلية.
وأشار الطباع إلى الحرص على استمرار تنظيم المعرض وإقامة دوراته المقبلة، بما يعزز فرص التعاون التجاري ويفتح آفاقاً أوسع للشراكة بين الشركات السورية والتركية.
تجربة إيجابية
بدوره، أوضح زكريا أوغور، ممثل إحدى الشركات التركية المتخصصة في إكسسوارات النسيج، لـ سانا، أن المشاركة في المعرض شكلت تجربة إيجابية، مشيداً بمستوى التنظيم وتنوع الشركات العارضة والمنتجات المعروضة، لما يوفره ذلك من فرصة للاطلاع على أحدث المنتجات والتقنيات في قطاع النسيج، والتعرف على الشركات العاملة فيه، وتعزيز التواصل المباشر بين المشاركين، بما يفتح المجال أمام تبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون، وإقامة علاقات تجارية جديدة.
وبيّن أن هذه المعارض تشكل فرصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر بين الشركات والمهتمين والعاملين في القطاع، والتعريف بالمنتجات وتبادل الخبرات، فضلاً عن بناء علاقات تجارية جديدة واستكشاف فرص التعاون والشراكة في الأسواق المستهدفة.
وكان المعرض الدولي للنسيج والأقمشة وآلات النسيج ومستلزمات الإنتاج (TAFMEX SYRIA 2026) بدورته الخامسة، انطلق في 12 تشرين الثاني الجاري، بمشاركة 45 شركة سورية وتركية، وشكّل منصة جمعت الشركات العاملة في قطاع النسيج، لاستعراض أحدث التقنيات والخبرات والمنتجات والخدمات في مجالات الأقمشة والنسيج ومستلزماته.