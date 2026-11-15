اختتام معرض سوريا الدولي للنسيج في مدينة المعارض بدمشق

دمشق-سانا‏

اختُتمت السبت في مدينة المعارض بدمشق، فعاليات الدورة الخامسة من المعرض ‏الدولي للنسيج والأقمشة وآلات النسيج ومستلزمات الإنتاج (‏TAFMEX SYRIA 2026‌‏)، ‏الذي نظمته شركة تمام الطباع للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع المؤسسة السورية ‏للمعارض والأسواق الدولية.‏

وأكد مدير الشركة المنظمة تمام الطباع لـ سانا، أن الدورة الخامسة من المعرض شهدت ‏مشاركة فاعلة من الشركات السورية والتركية، وحرصاً على عرض أحدث منتجاتها في ‏قطاع النسيج ومستلزماته، مشيراً إلى أن اللقاءات التي تخللت الفعاليات أسفرت عن ‏تفاهمات بين الشركات المشاركة تمهيداً لإقامة شراكات مستقبلية.‏

وأشار الطباع إلى الحرص على استمرار تنظيم المعرض وإقامة دوراته المقبلة، بما يعزز ‏فرص التعاون التجاري ويفتح آفاقاً أوسع للشراكة بين الشركات السورية والتركية.‏

تجربة إيجابية

بدوره، أوضح زكريا أوغور، ممثل إحدى الشركات التركية المتخصصة في إكسسوارات ‏النسيج، لـ سانا، أن المشاركة في المعرض شكلت تجربة إيجابية، مشيداً بمستوى التنظيم ‏وتنوع الشركات العارضة والمنتجات المعروضة، لما يوفره ذلك من فرصة للاطلاع ‏على أحدث المنتجات والتقنيات في قطاع النسيج، والتعرف على الشركات العاملة فيه، ‏وتعزيز التواصل المباشر بين المشاركين، بما يفتح المجال أمام تبادل الخبرات ‏واستكشاف فرص التعاون، وإقامة علاقات تجارية جديدة.‏

وبيّن أن هذه المعارض تشكل فرصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر بين الشركات ‏والمهتمين والعاملين في القطاع، والتعريف بالمنتجات وتبادل الخبرات، فضلاً عن بناء ‏علاقات تجارية جديدة واستكشاف فرص التعاون والشراكة في الأسواق المستهدفة.‏

وكان المعرض الدولي للنسيج والأقمشة وآلات النسيج ومستلزمات الإنتاج (‏TAFMEX ‎SYRIA 2026‌‏) بدورته الخامسة، انطلق في 12 تشرين الثاني الجاري، بمشاركة 45 ‏شركة سورية وتركية، وشكّل منصة جمعت الشركات العاملة في قطاع النسيج، ‏لاستعراض أحدث التقنيات والخبرات والمنتجات والخدمات في مجالات الأقمشة والنسيج ‏ومستلزماته.‏