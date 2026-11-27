دمشق-سانا
أعلنت وزارة السياحة – الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي، أن التقديم على مفاضلة المنح المجانية والمخفضة للدبلوم التخصصي (نظام السنة) لخريجي الجامعات والمعاهد في مجالات القطاع السياحي والفندقي يبدأ في الأول من كانون الأول المقبل، ويستمر حتى الخامس عشر منه، في مبنى الهيئة بدمشق ومديريات السياحة بالمحافظات.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، اليوم الجمعة، أنه يشترط أن يكون المتقدم سورياً أو عربياً، وحاصلاً على شهادة معهد تقاني بمعدل لغة أجنبية لا يقل عن 60%، أو شهادة جامعية بمعدل تخرج ولغة لا يقلان عن 60%، حيث يُعفى خريجو الجامعة الافتراضية من شرط اللغة ببيان من إدارتهم، ويُقبل الجميع دون التقيد بشرط العمر.
الأوراق المطلوبة للتسجيل
وأشارت الوزارة إلى أن الأوراق المطلوبة تشمل صورة الهوية الشخصية، واستمارة المفاضلة، وصورتين شخصيتين، وطابعاً مالياً، مبينةً أن الطلبة يتقدمون شخصياً لمركز التسجيل لتعبئة بطاقة المفاضلة وتوقيعها، مع تقديم صورة مصدقة عن المؤهل العلمي وكشف العلامات.
وبحسب الوزارة، تُعلن نتائج القبول بعد انتهاء إجراءات المفاضلة واستكمال الأوراق المطلوبة، حيث تتوزع المنح البالغة نسبتها 17% على ثلاث فئات، تُخصص الأولى (7%) كمنح مجانية لأبناء شهداء الجيش وقوى الأمن الداخلي، تشمل القسط السنوي وكل الرسوم التدريبية وثمن الكتب لكامل سنوات التدريب، والثانية (5%) كمنح مجانية لطلاب السنة الأولى، والثالثة (5%) كمنح مخفضة بنسبة 50% على القسط والرسوم والكتب لكامل سنوات التدريب.
ولفتت الوزارة إلى أن الأولوية تُعطى في الفئتين الأخيرتين للجرحى وذويهم من أفراد الجيش وقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى أبناء العاملين والمتعاقدين في وزارة السياحة، مبينةً أن المقابلات ستُجرى في مبنى الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي بعد أسبوع من تقديم المفاضلة.
ومفاضلة المنح المجانية والمخفضة للدبلوم التخصصي في مجالات القطاع السياحي والفندقي هي مسابقة قبول تشرف عليها وزارة السياحة، ممثلةً بالهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي (مديرية مراكز التدريب)، حيث تهدف هذه المفاضلة إلى تأهيل كوادر متخصصة في مراكز التأهيل والتدريب السياحي والفندقي في المحافظات السورية بدعم جزئي أو كلي للرسوم الدراسية.