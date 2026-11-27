‏دمشق-سانا

‏أعلنت وزارة السياحة – الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي، أن التقديم ‏على مفاضلة المنح المجانية والمخفضة للدبلوم التخصصي (نظام السنة) ‏لخريجي الجامعات والمعاهد في مجالات القطاع السياحي والفندقي يبدأ في ‏الأول من كانون الأول المقبل، ويستمر حتى الخامس عشر منه، في مبنى ‏الهيئة بدمشق ومديريات السياحة بالمحافظات.‏

‏وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، اليوم الجمعة، أنه يشترط أن يكون ‏المتقدم سورياً أو عربياً، وحاصلاً على شهادة معهد تقاني بمعدل لغة أجنبية لا ‏يقل عن 60%، أو شهادة جامعية بمعدل تخرج ولغة لا يقلان عن 60%، ‏حيث يُعفى خريجو الجامعة الافتراضية من شرط اللغة ببيان من إدارتهم، ‏ويُقبل الجميع دون التقيد بشرط العمر.‏

الأوراق المطلوبة للتسجيل

‏وأشارت الوزارة إلى أن الأوراق المطلوبة تشمل صورة الهوية الشخصية، ‏واستمارة المفاضلة، وصورتين شخصيتين، وطابعاً مالياً، مبينةً أن الطلبة ‏يتقدمون شخصياً لمركز التسجيل لتعبئة بطاقة المفاضلة وتوقيعها، مع تقديم ‏صورة مصدقة عن المؤهل العلمي وكشف العلامات.‏

‏وبحسب الوزارة، تُعلن نتائج القبول بعد انتهاء إجراءات المفاضلة واستكمال ‏الأوراق المطلوبة، حيث تتوزع المنح البالغة نسبتها 17% على ثلاث فئات، ‏تُخصص الأولى (7%) كمنح مجانية لأبناء شهداء الجيش وقوى الأمن ‏الداخلي، تشمل القسط السنوي وكل الرسوم التدريبية وثمن الكتب لكامل ‏سنوات التدريب، والثانية (5%) كمنح مجانية لطلاب السنة الأولى، والثالثة ‌‏(5%) كمنح مخفضة بنسبة 50% على القسط والرسوم والكتب لكامل ‏سنوات التدريب.‏

‏ولفتت الوزارة إلى أن الأولوية تُعطى في الفئتين الأخيرتين للجرحى وذويهم ‏من أفراد الجيش وقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى أبناء العاملين والمتعاقدين ‏في وزارة السياحة، مبينةً أن المقابلات ستُجرى في مبنى الهيئة العامة ‏للتدريب السياحي والفندقي بعد أسبوع من تقديم المفاضلة.‏

‏ومفاضلة المنح المجانية والمخفضة للدبلوم التخصصي في مجالات القطاع ‏السياحي والفندقي هي مسابقة قبول تشرف عليها وزارة السياحة، ممثلةً ‏بالهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي (مديرية مراكز التدريب)، حيث ‏تهدف هذه المفاضلة إلى تأهيل كوادر متخصصة في مراكز التأهيل والتدريب ‏السياحي والفندقي في المحافظات السورية بدعم جزئي أو كلي للرسوم ‏الدراسية.‏