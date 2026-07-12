وزير التربية يناقش الأنشطة الصيفية وتدريب المعلمين ‏والاستعداد للعام الدراسي الجديد

دمشق-سانا
ناقش وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو اليوم الأحد، مع معاونيه ومديري الإدارة المركزية في الوزارة، البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية المدرسية في المدارس الحكومية، وخطة تدريب المعلمين خلال العطلة الصيفية، إلى جانب الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.
وأكد الوزير تركو خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة بدمشق، أن البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية يشكل محطة تربوية مهمة لتوفير بيئة آمنة ومحفزة للطلبة خلال العطلة، بما يسهم في استثمار أوقات فراغهم بصورة إيجابية، واكتشاف مواهبهم، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في المجالات الثقافية والعلمية والرياضية والفنية، بما يعزز بناء شخصياتهم.
تطوير كفايات المعلمين
وشدد الوزير تركو على أهمية البرامج التدريبية في تطوير الكفايات المهنية للمعلمين والارتقاء بمهاراتهم التربوية والتعليمية، بما ينعكس إيجاباً على جودة العملية التعليمية، ويعزز جاهزية الكوادر التدريسية مع انطلاق العام الدراسي الجديد.
التحضير للعام الدراسي الجديد
واستعرض المجتمعون الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي القادم، وبحثوا أبرز المتطلبات والتحديات التي قد تواجه سير العمل، والآليات الكفيلة بتذليلها، بما يضمن انطلاقة منظمة وفاعلة للعملية التعليمية في مختلف المدارس.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير تركو أهمية تكامل الجهود بين مختلف المديريات والإدارات والعمل بروح الفريق الواحد، لضمان نجاح البرامج والأنشطة التربوية، والارتقاء بالعملية التعليمية بما يحقق مصلحة الطلبة، ويسهم في تطوير القطاع التربوي.
وكانت وزارة التربية والتعليم السورية، أصدرت في الـ 9 من تموز الجاري، قراراً باعتماد برنامج وطني للأنشطة المدرسية الصيفية في المدارس الحكومية، بهدف استثمار العطلة الصيفية في تنمية شخصية الطلبة وصقل مواهبهم، وتعزيز معارفهم ومهاراتهم.