وزير التربية يناقش الأنشطة الصيفية وتدريب المعلمين ‏والاستعداد للعام الدراسي الجديد

دمشق-سانا‌‎ ‎

ناقش وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو ‏اليوم الأحد، مع معاونيه ومديري الإدارة المركزية في ‏الوزارة، البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية المدرسية في ‏المدارس الحكومية، وخطة تدريب المعلمين خلال العطلة ‏الصيفية، إلى جانب الاستعدادات للعام الدراسي الجديد‎.‎

وأكد الوزير تركو خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة ‏بدمشق، أن البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية يشكل ‏محطة تربوية مهمة لتوفير بيئة آمنة ومحفزة للطلبة ‏خلال العطلة، بما يسهم في استثمار أوقات فراغهم ‏بصورة إيجابية، واكتشاف مواهبهم، وتنمية مهاراتهم ‏وقدراتهم في المجالات الثقافية والعلمية والرياضية ‏والفنية، بما يعزز بناء شخصياتهم‎.‎

تطوير كفايات المعلمين

وشدد الوزير تركو على أهمية البرامج التدريبية في ‏تطوير الكفايات المهنية للمعلمين والارتقاء بمهاراتهم ‏التربوية والتعليمية، بما ينعكس إيجاباً على جودة العملية ‏التعليمية، ويعزز جاهزية الكوادر التدريسية مع انطلاق ‏العام الدراسي الجديد‎.‎

التحضير للعام الدراسي الجديد

واستعرض المجتمعون الاستعدادات الخاصة بالعام ‏الدراسي القادم، وبحثوا أبرز المتطلبات والتحديات التي ‏قد تواجه سير العمل، والآليات الكفيلة بتذليلها، بما يضمن ‏انطلاقة منظمة وفاعلة للعملية التعليمية في مختلف ‏المدارس‎.‎

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير تركو أهمية تكامل ‏الجهود بين مختلف المديريات والإدارات والعمل بروح ‏الفريق الواحد، لضمان نجاح البرامج والأنشطة التربوية، ‏والارتقاء بالعملية التعليمية بما يحقق مصلحة الطلبة، ‏ويسهم في تطوير القطاع التربوي‎.‎

وكانت وزارة التربية والتعليم السورية، أصدرت في الـ ‌‏9 من تموز الجاري، قراراً باعتماد برنامج وطني ‏للأنشطة المدرسية الصيفية في المدارس الحكومية، ‏بهدف استثمار العطلة الصيفية في تنمية شخصية الطلبة ‏وصقل مواهبهم، وتعزيز معارفهم ومهاراتهم‎.‎