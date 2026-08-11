سياحة حماة تتابع عمليات تحسين واقع فنادق النجمة والنجمتين

حماة-سانا

نفذت مديرية السياحة في حماة اليوم الثلاثاء جولة على عدد من الفنادق ومنشآت المبيت السياحية في المدينة وريفها الغربي، للتأكد من بدء تطبيق برنامج “نرتقي من الأساس” والارتقاء بجودة الخدمات وتحسين واقع المنشآت.

وبيّنت مديرة السياحة في حماة مي البكري لـ سانا، أن الجولة شملت منشآت مصنفة بدرجتي النجمة والنجمتين، بهدف متابعة التزامها البدء بأعمال التجديد والتأهيل وفق جدول زمني وتعليمات وزارة السياحة، والتحقق من تطبيق المعايير الفنية والخدمية المحددة.

ولفتت البكري، إلى أن الجولة تركز أيضاً على تحسين مستويات الراحة والأمان في المنشآت المستهدفة، ومتابعة تنفيذ المتطلبات بعد انتهاء المهل المحددة.

يذكر أن وزارة السياحة أطلقت مطلع حزيران الماضي برنامج “نرتقي من الأساس” لتطوير فنادق النجمة والنجمتين، وتعزيز جودة الخدمات السياحية ضمن جهودها الرامية إلى رفع جودة الخدمات السياحية، وتحسين واقع المنشآت الفندقية في مختلف المحافظات.