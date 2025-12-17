الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 17 من كانون الأول 2025

دمشق:

1 – ندوة عن الأستاذ المرحوم الدكتور بديع الكسم، في مجمع اللغة العربية بالمالكي شارع عبد المنعم رياض، الساعة الـ 12 ظهراً.

2 – محاضرة علمية بعنوان: مدينة تدمر الأثرية كموقع تراثي عالمي، يقدمها الدكتور خليل الحريري، في كلية السياحة بالبرامكة القاعة الثانية، الساعة الـ 12 ظهراً.

3 – محاضرة اقتصادية بعنوان: الحرية الاقتصادية ودور القروض في تقييدها – سوريا أنموذجاً، للدكتور جميل الصابوني، في المركز الثقافي بالعدوي، الساعة الـ 4 عصراً.

4 – حفل إشهار وتوقيع كتاب: سوريا – رحلة إلى الزمن الضائع، للصحفي والكاتب بشير البكر، في مقهى الروضة، شارع العابد، الساعة الـ 5 مساءً.

5 – أمسية وعلى الأرض السلام، تقدمها جوقة الفرح الوسطى هللويا، في كنيسة سيدة دمشق، الساعة الـ 6 مساءً.

6 – أمسية العزف على البيانو بعنوان: عودة النغم، للعازف داني القصار، في مسرح الدراما بدار الأوبرا، الساعة الـ 7.30 مساءً.

7 – عرض أفلام “الست، زوتوبيا 2، ولنا في الخيال حب، الآن أنت تراني– الآن لا”، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.15 مساءً.

ريف دمشق:

حفل فني تراثي بعنوان: تراثنا يجمعنا، يحييه كورال عشتار بإشراف المايسترو ريمة أبو زور، في المركز الثقافي بجرمانا، الساعة الـ 6 مساءً.

درعا:

أمسية شعرية بعنوان: نصر من الله وفتح مبين، في المركز الثقافي بالصنمين، الساعة الـ 1 ظهراً.

حمص:

1 – عرض فيلمين للمخرج عمر ملص، شمس الحرية وحملة الياسمين، في دير الآباء اليسوعيين بحمص، حي بستان الديوان، الساعة الـ 5 مساءً.

2- عرض الفيلم السينمائي الإيطالي الوهم، في مركز ملتقى هارموني الثقافي، في حمص شارع الأظن، الساعة الـ 5 مساءً.

حماة:

أمسية شعرية يقدمها الشعراء سامر محمد وهاني الحكيم – حفل موسيقية تقدمها فرقة رواد الكورال، في المركز الثقافي بمصياف، الساعة الـ 4 عصراً.

طرطوس:

1-محاضرة بعنوان: ماء الجفت آثاره السلبية والإيجابية وطرق استخدامه، في المركز الثقافي بالشيخ بدر، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – افتتاح معرض فن تشكيلي ونحت وأعمال يدوية – تكريم الشاعر محي الدين محمد على إبداعاته الشعرية والنقدية، في المركز الثقافي بطرطوس الساعة الـ 1,30 ظهراً.

3 – حفل افتتاح شجرة الميلاد مع عرض موسيقي للفرقة النحاسية بعنوان: أجراس المحبة، في كنيسة سيدة مشتى الحلو، الساعة الـ 7 مساءً.

اللاذقية:

المعرض الفني التشكيلي، في صالة معارض كلية الهندسة المعمارية بجامعة اللاذقية، الساعة الـ 11 صباحاً.

حلب:

1 – أمسية شعرية بعنوان: قوافي النصر، في المركز الثقافي بنبل، الساعة الـ 3.30 عصراً.

2 – محاضرة بعنوان: انتصار الثامن من ديسمبر – استعادة الامل والحرية، يقدمها الأستاذ محمد جبر السوم، في المركز الثقافي بالحاضر الساعة الـ 7 مساءً.

3 – عرض أفلام “الحارس، الصدمة، زوتوبيا 2، ولنا في الخيال حب، الآن أنت تراني– الآن لا”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.15 مساءً.

دير الزور:

ندوة حوارية بعنوان: بدايات الثورة وتطوراتها حتى التحرير، تقدمها الدكتورة سميرة بدران، في صالة اتحاد الكتاب بدير الزور، الساعة الـ 6 مساءً.