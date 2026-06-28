تأجيل حسم لقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم إلى الجولة الختامية

محافظات-سانا

أسفرت نتائج المرحلة التاسعة والعشرين وقبل الأخيرة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم عن تأجيل حسم لقب الدوري حتى الجولة الختامية والفاصلة، وذلك بعد تحقيق انتصارين ثمينين لكل من المتصدر أهلي حلب ومطارده المباشر حمص الفداء.

وحقق أهلي حلب فوزاً غالياً على جبلة بأربعة أهداف لهدف في مباراة مثيرة كسب فيها الأهلي الرهان، بينما تلاشت آمال جبلة رسمياً ليهبط إلى مصاف أندية الدرجة الأولى بعد هذا التعثر الذي قضى على حساباته بالبقاء.

وسجل للأهلي المحترف إيمانويل ماهوب هاتريك في الدقائق الـ 24 والـ 60 والـ 90، رافعاً رصيده في صدارة الهدافين إلى 26 هدفاً، وإبراهيم الزين في الدقيقة الـ 63، بينما سجل هدف جبلة الوحيد محمد لولو في الدقيقة الـ 34.

وواصل وصيف المتصدر حمص الفداء مطاردة الأهلي بعد أن عاد من ملعب الفيحاء بدمشق بثلاث نقاط مصيرية، إثر فوزه على مضيفه الجيش بثلاثة أهداف دون رد، سجلها مارديك ماردكيان في الدقيقة الـ 36، ومحمود مهنا في الدقيقة الـ 41، والمحترف سونغ سانداي في الدقيقة الـ 50، لينجح في إبقاء فارق النقطة وإشعال المنافسة على اللقب بانتظار الجولة الأخيرة والحاسمة.

وأمّن فريق الفتوة بقاءه رسمياً في دوري الأضواء بعد أن حقق فوزاً مثيراً على ضيفه خان شيخون بأربعة أهداف لثلاثة، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الجلاء بدمشق، لينهي الفتوة كل الجدل حول هبوطه ويدفع بخان شيخون نحو حسابات معقدة للغاية، حيث سجل أهداف الفتوة عبد الرحمن الحسين في الدقيقة الـ 6، والمحترف سامويل أجابي في الدقيقة الـ 12، ويحيى الكرك في الدقيقة الـ 41، وأحمد الحسين في الدقيقة الـ 75، بينما سجل هدف خان شيخون لؤي الشريف خطأ في مرماه ومن ركلتي جزاء براء ديار بكرلي بالدقيقة الـ 83 وإسماعيل المحمد بالدقيقة الـ 90.

وفي بقية المباريات التي تندرج تحت عنوان تحسين المواقع، نجح الكرامة في تحقيق فوز كبير على ملعبه “خالد بن الوليد” في حمص على حساب الشعلة بخمسة أهداف دون رد، سجلها مهند فاضل (هاتريك) في الدقائق الـ 8 والـ 45 والـ 62 ومحمود الحلواني هدفين بالدقيقتين الـ 90 والـ 90+1.

وحسم دمشق الأهلي مواجهته مع حطين وفاز عليه بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي أقيم بينهما باللاذقية، وسجل لدمشق الأهلي محمد النابلسي في الدقيقة الـ 13، ومازن سردار في الدقيقة الـ 22، وفادي المصري في الدقيقة الـ 90+4، بينما سجل لحطين شاهر شاهين في الدقيقة الـ 40، وعبد القادر غريب في الدقيقة الـ 65.

وانتهت مواجهة الحرية والطليعة في حلب بفوز الطليعة بهدف دون رد سجله أمين الحداد في الدقيقة الـ 81.

يذكر أن هذه الجولة كانت قد افتتحت أمس السبت بفوز الوحدة على تشرين بهدف دون مقابل.