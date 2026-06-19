حمص الفداء يقلص الفارق مع أهلي حلب المتصدر لنقطة واحدة في الدوري الممتاز لكرة القدم

محافظات-سانا

قلص حمص الفداء الفارق بينه وبين أهلي حلب متصدر الدوري الممتاز لكرة القدم ‏إلى نقطة واحدة، بعد فوزه على جبلة في الجولة السابعة والعشرين من المسابقة.

وفي التفاصيل، حقق حمص الفداء فوزاً ثميناً على جبلة في مباراتهما على الملعب البلدي في جبلة، بهدف دون رد سجله مارديك مارديكيان، ليرفع بهذا الفوز رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني.

وقلص حمص الفداء بهذا الفوز الفارق مع أهلي حلب المتصدر إلى نقطة واحدة بعد تعادل الأخير مع الوحدة بهدف لمثله في مباراتهما على ملعب الفيحاء بدمشق حيث سجل للأهلي ايمانويل ماهوب وللوحدة عبد الرحمن بركات.

وفي المباريات التي جرت ضمن الجولة السابعة والعشرين، فاز الكرامة على الشرطة بخمسة ‏أهداف مقابل هدفين في لقائهما على ملعب خالد بن الوليد في حمص، فيما انتهت مباريات ‏الشعلة على تشرين، وأمية على الطليعة، وحطين على خان شيخون، والجيش على الفتوة، ‏جميعها بهدف دون رد، وذلك على الملاعب البلدية في درعا وإدلب واللاذقية وملعب الجلاء ‏بدمشق على التوالي. كما حقق دمشق الأهلي فوزاً مهماً على الحرية بثلاثة أهداف مقابل ‏هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب الحمدانية بحلب.‏

ويتصدر أهلي حلب الترتيب برصيد 64 نقطة يليه حمص الفداء 63 ثم الوحدة 55 نقطة فالكرامة 51 نقطة وحطين 45 وتشرين 40 والطليعة والجيش بـ 38 نقطة لكل منهما ودمشق الأهلي 33 نقطة والحرية 31 والشرطة 29 نقطة والفتوة 27 وخان شيخون وجبلة 22 نقطة وأمية 21 نقطة والشعلة 17 نقطة.