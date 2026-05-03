الثلاثاء.. انطلاق الجولة الـ 20 من الدوري الممتاز لكرة القدم

تنطلق منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الممتاز لكرة القدم الثلاثاء القادم، بإقامة 5 مباريات، أبرزها أهلي حلب مع الطليعة، وحمص الفداء مع الشرطة.

ويستضيف أهلي حلب المتصدر الذي تلقى خسارته الأولى هذا الموسم أمام حمص الفداء، ضيفه الطليعة السابع الذي حقق فوزاً مهماً على خان شيخون، وذلك في ملعب الحمدانية بحلب.

حمص الفداء.. عين على الصدارة

أما حمص الفداء صاحب المركز الثاني، فيمنّي النفس في تعثر المتصدر أهلي حلب والصعود إلى الصدارة، عندما يواجه الشرطة العاشر، والذي يسعى إلى تحسين موقعه على جدول الترتيب، في المباراة التي ستجمعهما في الملعب البلدي بحمص.

ويسعى الكرامة الرابع إلى مواصلة نتائجه الإيجابية عندما يحل ضيفاً على جبلة صاحب المركز 12 والذي يريد الابتعاد عن مراكز الهبوط في ملعب جبلة البلدي.

أما الفتوة الجريح وصاحب المركز 11، فيواجه أمية المنتشي بفوزه الأخير على جبلة، في ملعب دير الزور البلدي.

وفي ملعب الجلاء بدمشق، يطمح تشرين الخامس للاقتراب من المراكز المتقدمة عندما يواجه دمشق الأهلي الذي يعاني في المركز 13.

وتختتم منافسات الجولة ذاتها الأربعاء القادم، بإقامة ثلاث مباريات في اللاذقية ودمشق وإدلب، ففي ملعب الفيحاء بدمشق، تقام مباراة ديربي العاصمة بين الجيش الثامن والوحدة الثالث، وفي ملعب اللاذقية البلدي، يحل الحرية التاسع ضيفاً ثقيلاً على حطين السادس.

وفي مباراة عنوانها الابتعاد عن مراكز الهبوط، يواجه خان شيخون صاحب المركز 14، ضيفه الشعلة صاحب المركز 16 والأخير في ملعب إدلب البلدي.