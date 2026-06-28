بورصات الخليج تغلق على تباين جراء تجدد التصعيد بين أمريكا وإيران

عواصم – سانا

أغلقت أسواق الأسهم في دول الخليج العربي على تباين اليوم الأحد، إذ أدى التصعيد مجدداً بين الولايات المتحدة وإيران إلى زعزعة ثقة المستثمرين.

وذكرت “رويترز” أن المؤشر السعودي تراجع 0.2 %، متأثراً بانخفاض أسهم البنك الأهلي 1.2 % وأسهم أكوا باور 3 %.

ومع ذلك، ارتفع سهم شركة أرامكو السعودية ‌1.8 %، لينهي سلسلة خسائر استمرت 8 جلسات متتالية.

أما في قطر، ارتفع المؤشر 0.1 % مدعوماً بصعود سهم بنك قطر الوطني 0.7 %.

بينما، تراجع المؤشر الكويتي 0.1 %، في حين صعد المؤشر البحريني 0.3 % وقفز المؤشر العماني 1.2 %.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد في وقت سابق اليوم تهديداته ضد إيران عقب ‌‏شن بلاده غارات جوية استهدفت مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ ‌‏والطائرات المسيرة ورادارات ساحلية، رداً على خرق طهران ‏وقف إطلاق ‏النار.‏

ويواجه اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران اختباراً ميدانياً ‏حقيقياً ‏مع تبادل الضربات العسكرية في محيط مضيق هرمز، واتهامات ‏متبادلة ‏بخرق مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في الـ 17 من حزيران ‏الجاري.‏