مواجهة قوية تجمع حمص الفداء وأهلي حلب ضمن فاينال 6 لدوري سلة الرجال

حمص-سانا

تتواصل مساء اليوم منافسات الجولة الرابعة من منافسات الفاينال 6 لدوري كرة السلة للرجال بمواجهة قوية ومرتقبة تجمع فريق حمص الفداء مع ضيفه أهلي حلب، في مباراة يتوقع أن تحمل الكثير من الندية والإثارة بالنظر إلى طموحات الفريقين.

ويدخل فريق حمص الفداء اللقاء على أرضه في صالة غزوان أبو زيد وعينه على تحقيق الفوز، بهدف الحفاظ على موقعه في صدارة الترتيب العام، وتجنب أي تعثر جديد قد يربك حساباته في هذه المرحلة الحساسة من الدوري، في حين يسعى فريق أهلي حلب إلى استعادة توازنه سريعاً والعودة بنقاط المباراة لتعزيز حظوظه في البقاء ضمن دائرة المنافسة على التأهل إلى المربع الذهبي (الفاينال فور).

وتكتسي المباراة طابعاً متكافئاً نظراً للتقارب الواضح في الإمكانات الفنية والبدنية بين الطرفين، حيث يمتلك كلا الفريقين مجموعة متميزة من اللاعبين المحليين والمحترفين الأجانب، ما يجعل تفاصيل صغيرة أو حسن إدارة الأوقات الحاسمة من اللقاء هي الفيصل في تحديد هوية الفائز.

يشار إلى أن لقاءات الفريقين هذا الموسم شهدت تكافؤاً كبيراً، حيث نجح أهلي حلب في حسم مواجهة الذهاب لمصلحته بنتيجة (82-75) نقطة، لينجح بعدها حمص الفداء في رد الدين إياباً، والتفوق بنتيجة (76-69) نقطة.