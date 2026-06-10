الاتحاد الآسيوي يمنح سوريا مقعدين غير مباشرين في دوري التحدي

5tCqmBkW 010 الاتحاد الآسيوي يمنح سوريا مقعدين غير مباشرين في دوري التحدي

دمشق-سانا

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم زيادة عدد المقاعد المخصصة للاتحاد السوري إلى مقعدين غير مباشرين في البطولات القارية.
 
وأوضح اتحاد كرة القدم، في بيان اليوم الأربعاء، أن الناديين الأعلى ترتيباً في الدوري السوري من بين الحاصلين على الرخصة الآسيوية سيتأهلان إلى بطولة دوري التحدي الآسيوي 2026-2027.
 
وتحددت مواجهات الملحق المؤهل للبطولة، حيث يخوض بطل الدوري السوري مباراة أمام فريق الشرطة البنغلاديشي على أرضه الافتراضية التي لم يُحدَّد موقعها بعد، فيما يلتقي وصيف الدوري مع فريق دوردوي القيرغزي على ملعب دولين أومورزاكوف في العاصمة بيشكيك.
 
ومن المقرر أن تُقام المباراتان في الـ 11 من آب المقبل، على أن يتأهل الفائز من كل مواجهة مباشرة إلى دور المجموعات في البطولة.

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