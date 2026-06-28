مقتل طفلة فلسطينية جراء قصف مدفعي إسرائيلي جنوب قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتلت طفلة فلسطينية اليوم الأحد، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، على شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



ونقلت وكالة “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن الطفلة البالغة من العمر (13 عاماً)، قتلت متأثرة بإصابتها بشظية قذيفة مدفعية أطلقتها قوات الاحتلال، قرب دوار بني سهيلا شرق خان يونس.



إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة فلسطينيين من بلدتي سلوان وبدو في القدس المحتلة.



وكان فلسطينيان قتلا، في وقت سابق اليوم الأحد، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.