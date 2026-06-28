وزير الطاقة يعزي السعودية بضحايا حادث تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو

دمشق-سانا



أعرب وزير الطاقة السوري محمد البشير عن بالغ الحزن والأسى، جراء حادث تحطم المروحية التابعة لشركة أرامكو السعودية، والذي أودى بحياة أربعة عشر مواطناً سعودياً.



وقال البشير عبر منصة X اليوم الأحد: “نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وشركة أرامكو، وحكومة المملكة وشعبها الشقيق، وإلى أسر الضحايا وذويهم، سائلين الله أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلهم الصبر والسلوان”.



وكانت السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد، عن مقتل 14 شخصاً بتحطم طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو برأس التنورة شرق البلاد.