تركيا تحافظ على موقعها بين أكبر عشر دول عالمياً بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح

أنقرة-سانا

حافظت تركيا على موقعها بين أكبر عشر دول عالمياً في مجال الطاقة المتجددة خلال عام 2025، إذ جاءت خامسة في قدرات طاقة الرياح، وعاشرة في الطاقة الشمسية، وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة “بلومبيرغ نيو إنرجي فاينانس” الدولية، ما يعكس استمرار توسعها في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح تقرير “كتاب حقائق التحول في تركيا 2026″، وفقاً لوكالة “الأناضول”، أن تركيا يُتوقع أن تضيف نحو 25 غيغاواط من طاقة الرياح بين عامي 2026 و2035، وأن تنفيذ نحو 19 غيغاواط من مشاريع طاقة الرياح المدمجة بأنظمة تخزين، التي حصلت على تراخيص العام الماضي، سيعزز بشكل كبير قدرات الطاقة المتجددة في البلاد.

وفي قطاع الطاقة الشمسية، توقع التقرير أن تتضاعف القدرة المركبة لتركيا بحلول عام 2030، مشيراً إلى نمو سريع مرتقب في سوق تخزين البطاريات، مع إمكانية وصول قدرة تركيا إلى 8 غيغاواط بحلول عام 2035، مدفوعة بانخفاض التكاليف وتوسع الإنتاج المحلي وتزايد الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

وبيّن سيناريو التحول الاقتصادي لشركة أبحاث بلومبيرغ أن قدرة الطاقة النظيفة في تركيا قد تصل إلى 312 غيغاواط بحلول عام 2050، باستثمارات تُقدّر بنحو 275 مليار دولار، ما يعزز موقع البلاد كأحد أبرز الأسواق العالمية في الطاقة المتجددة.

وأشار التقرير الى أن تركيا باتت سوقاً رائدة عالمياً في تركيبات الطاقة الشمسية، بعد إضافة 6.4 غيغاواط في عام 2025، الأمر الذي منحها مركزاً متقدماً بفضل التوسع المستمر في مشروعات الطاقة الشمسية.

يُشار إلى أن تركيا ستستضيف قمة المناخ “كوب 31” بمدينة أنطاليا في تشرين الثاني المقبل، وهو ما قد يشكل نقطة تحول في تاريخ استثمارات الطاقة النظيفة على مستوى البلاد، وفقاً لمؤسسة بلومبيرغ.