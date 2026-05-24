فريق النواعير يحرز لقب بطولة الدوري السوري للرجال بكرة اليد

دمشق-سانا

أحرز فريق النواعير لقب الدوري السوري للرجال بكرة اليد، بفوزه على فريق الجيش في المباراة الفاصلة بينهما بنتيجة 34-31 هدفاً، والتي أقيمت اليوم الأحد في صالة الجلاء الرياضية بدمشق.

وتمكن النواعير من حسم اللقب السادس عشر في تاريخه بعد الفوز بمباراتين مقابل واحدة للجيش في سلسلة الدور النهائي، حيث فاز الجيش في المباراة الأولى 37 – 33، وفاز النواعير في المباراة الثانية 32-31، وحسم النواعير المباراة الثالثة لمصلحته ليتوج بلقب بطولة الدوري.

وكان الجيش تأهل إلى المباراة النهائية من بطولة الدوري بكرة اليد لفئة الرجال بعد فوزه في المربع الذهبي على الطليعة، بينما تجاوز النواعير فريق الشعلة.

يذكر أن فريق الطليعة أحرز المركز الثالث في ترتيب بطولة الدوري للموسم الحالي، بينما حل فريق الشعلة في المركز الرابع.