قمة بين الثورة والوحدة لحسم لقب سلة السيدات

دمشق-سانا

تستضيف صالة الفيحاء الرئيسية بدمشق، مساء اليوم الإثنين، المباراة الخامسة والفاصلة من سلسلة نهائي دوري السيدات لكرة السلة، حيث يلتقي فريقا الثورة والوحدة في مواجهة حاسمة لتحديد هوية بطل الموسم الحالي.

وتشكل هذه المباراة الفصل الختامي لموسم رياضي استثنائي، بعد أن فرض التعادل نفسه على نتائج المواجهات الأربع الماضية بواقع انتصارين لكل فريق، ما جعل كلمة الفصل تتأجل إلى هذه الموقعة التي لا تقبل أنصاف الحلول.

ويدخل فريق الثورة المواجهة بطموح إضافة الكأس الثامنة إلى خزائنه، معتمداً على تشكيلة متناغمة تمتلك القدرة على قلب الموازين في اللحظات الحرجة، وفرض شخصية البطل فوق أرض الصالة.

في المقابل، يسعى فريق الوحدة لتكريس تفوقه، معتمداً على خبرة لاعباته في التعامل مع ضغوط المباريات النهائية، وقدرة جهازه الفني على إغلاق مفاتيح لعب المنافس، وفرض إيقاع دفاعي وهجومي صارم منذ البداية حتى صافرة النهاية.