إصابة 10 فلسطينيين بقصف للاحتلال على غزة ومصادرة عشرات الدونمات في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب 10 فلسطينيين، أمس الثلاثاء، جراء قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي المسير على قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن طيران الاحتلال الإسرائيلي المسير استهدف خيمة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة عشرة مواطنين، جروح أحدهم حرجة.



وفي السياق ذاته، جددت مدفعية الاحتلال قصفها مناطق شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما واصلت القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات نسف واسعة للمباني السكنية شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.



وفي إطار سياسة التضييق وقضم الأراضي المتواصلة بالضفة الغربية، أصدرت سلطات الاحتلال أمراً بالاستيلاء على 42 دونماً من أراضي قرية تياسير شرق طوباس بذريعة استخدامها لـ “أغراض عسكرية”.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ الـ 7 من تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 72,942 قتيلاً و172,967 مصاباً.