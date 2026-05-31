الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة تتحضر لإقامة السباق ‏الدوري الخامس‎

دمشق-سانا
تتحضر الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة لإقامة سباق الدوري الخامس على أرض ميدان سباق دمشق في منطقة الديماس، وذلك يوم الجمعة المقبل.
ويتضمن السباق سبعة أشواط موزعة بين الخيول العربية الأصيلة المسجلة والخيول العربية الأصيلة السورية الصافية ولمسافات متنوعة.
وكانت الجمعية أقامت السباق الأول في مضمار دمشق في الثالث من نيسان الماضي، فيما جرت منافسات السباق الثاني في حماة في الرابع والعشرين من الشهر ذاته، أما السباق الثالث فاستضافته اللاذقية في الثامن من شهر أيار الجاري، وأقيم السباق الرابع في الثاني والعشرين من الشهر ذاته في الحسكة.