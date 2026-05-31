الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة تتحضر لإقامة السباق ‏الدوري الخامس‎

دمشق-سانا‏

تتحضر الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة لإقامة سباق ‏الدوري الخامس على أرض ميدان سباق دمشق في منطقة ‏الديماس، وذلك يوم الجمعة المقبل‎.

ويتضمن السباق سبعة أشواط موزعة بين الخيول العربية ‏الأصيلة المسجلة والخيول العربية الأصيلة السورية الصافية ‏ولمسافات متنوعة‎.

وكانت الجمعية أقامت السباق الأول في مضمار دمشق في ‏الثالث من نيسان الماضي، فيما جرت منافسات السباق الثاني في ‏حماة في الرابع والعشرين من الشهر ذاته، أما السباق الثالث ‏فاستضافته اللاذقية في الثامن من شهر أيار الجاري، وأقيم السباق ‏الرابع في الثاني والعشرين من الشهر ذاته في الحسكة‎.‎

