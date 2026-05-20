الجيش يتجاوز النواعير في سلسلة نهائي دوري كرة اليد

7 6 الجيش يتجاوز النواعير في سلسلة نهائي دوري كرة اليد

دمشق-سانا

تجاوز فريق الجيش نظيره النواعير بنتيجة 37-33 هدفاً، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في صالة الجلاء الرياضية بدمشق، ضمن سلسلة الدور النهائي من الدوري السوري بكرة اليد للرجال.

وتتجدد المواجهة بين الفريقين يوم الجمعة المقبل في صالة ناصح علواني بحماة؛ حيث سيتوج الجيش باللقب رسمياً في حال تكرار فوزه، فيما سيخوض الفريقان مباراة فاصلة في حال فوز النواعير.

وتأهل الجيش إلى المباراة النهائية بعد تجاوزه فريق الطليعة في المربع الذهبي بالفوز بمباراتين مقابل واحدة، فيما تأهل النواعير بعد الفوز على الشعلة بمباراتين دون رد.

دورة تدريب وتحكيم للووشو كونغ فو في اللاذقية
الجيش يفوز على الثورة في دوري كرة السلة للرجال
النواعير يفوز على الطليعة وتصدر مجموعته في المرحلة الثانية لدوري كرة اليد
قمة ندية مرتقبة بين أهلي حلب والوحدة في فاينال 6 بدوري سلة الرجال
النواعير يبلغ نهائي دوري كرة اليد للرجال بفوزه الثاني على الشعلة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك