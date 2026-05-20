الجيش يتجاوز النواعير في سلسلة نهائي دوري كرة اليد

تجاوز فريق الجيش نظيره النواعير بنتيجة 37-33 هدفاً، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في صالة الجلاء الرياضية بدمشق، ضمن سلسلة الدور النهائي من الدوري السوري بكرة اليد للرجال.

وتتجدد المواجهة بين الفريقين يوم الجمعة المقبل في صالة ناصح علواني بحماة؛ حيث سيتوج الجيش باللقب رسمياً في حال تكرار فوزه، فيما سيخوض الفريقان مباراة فاصلة في حال فوز النواعير.

وتأهل الجيش إلى المباراة النهائية بعد تجاوزه فريق الطليعة في المربع الذهبي بالفوز بمباراتين مقابل واحدة، فيما تأهل النواعير بعد الفوز على الشعلة بمباراتين دون رد.