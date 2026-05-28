القرعة تضع منتخب سوريا في المجموعة الثانية لتصفيات كأس ‏آسيا للشباب

كوالالمبو-سانا

وضعت قرعة تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً، التي ‏سحبت اليوم الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ‏بكوالالمبور، منتخب سوريا في المجموعة الثانية إلى جانب ‏منتخبات أوزبكستان والهند وبنغلادش‎.‎

ومن المقرر أن تقام منافسات التصفيات خلال الفترة الممتدة بين الـ ‌‏25 من آب و الـ 6 من أيلول من العام الحالي، ضمن سباق التأهل إلى ‏النهائيات القارية المقررة إقامتها في الصين العام المقبل‎.‎

ويشارك بتصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 44 منتخباً ‏بعد أن نالت الصين حق استضافة النهائيات، حيث تم توزيع هذه ‏المنتخبات على 11 مجموعة كل مجموعة منها تضم 4 ‏منتخبات‎.‎

