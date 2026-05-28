القرعة تضع منتخب سوريا في المجموعة الثانية لتصفيات كأس ‏آسيا للشباب

كوالالمبو-سانا
وضعت قرعة تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً، التي سحبت اليوم الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بكوالالمبور، منتخب سوريا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أوزبكستان والهند وبنغلادش.
ومن المقرر أن تقام منافسات التصفيات خلال الفترة الممتدة بين الـ 25 من آب و الـ 6 من أيلول من العام الحالي، ضمن سباق التأهل إلى النهائيات القارية المقررة إقامتها في الصين العام المقبل.
ويشارك بتصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 44 منتخباً بعد أن نالت الصين حق استضافة النهائيات، حيث تم توزيع هذه المنتخبات على 11 مجموعة كل مجموعة منها تضم 4 منتخبات.