واشنطن تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران تستهدف منصات للعملات المشفرة وأفراداً

‏ واشنطن-سانا‏

فرضت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء عقوبات على شركة “نوبيتكس”، وهي أكبر منصة إيرانية لتداول العملات المشفرة، لتورطها بتمكين المؤسسات الحكومية الإيرانية المدرجة على القائمة السوداء من الالتفاف على العقوبات الغربية.



ونقلت وكالة رويترز عن بيان لوزارة الخزانة الأمريكية نشر على موقعها، اليوم الثلاثاء “أن العقوبات استهدفت المنصة بذريعة تقديمها “دعماً كبيراً” وتسهيل معاملات رقمية مرتبطة بالمؤسسات المالية والمصرفية في إيران، مشيرة إلى أن الإجراءات شملت أيضاً القائمين على إدارة المنصة والمؤسسين لها.



وأشارت الوزارة، إلى أنها فرضت عقوبات تتعلق بالأفراد على الشقيقين محمد علي أقامير محمد علي ومحمد أقامير محمد علي، ومعهما الرئيس التنفيذي للمنصة أمير حسين راد ،لافتة إلى أن نوبيتكس قدمت دعماً كبيراً للحكومة الإيرانية، وسهلت عدداً كبيراً من المعاملات الرقمية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والبنك المركزي الإيراني.



وأضافت: “عقب بدء العمليات القتالية الأمريكية في إيران، لعبت نوبيتكس دوراً في حماية الأصول والأموال ونقلها إلى خارج إيران لحماية ثروات النظام الإيراني على الرغم من انقطاع الإنترنت”.



من جهته قال وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني: “بينما ينهار الاقتصاد الإيراني، اختار النظام استغلال تقنيات الأصول الرقمية لخدمة جدول أعماله الفاسد الذي يتضمن التهرب من العقوبات وتحويل الثروات إلى خارج البلاد”.



وتأتي هذه الخطوة الأمريكية في سياق محاولات واشنطن المستمرة لتضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني والمؤسسات الوطنية، عبر استهداف قطاع التقنيات والأصول الرقمية والتعاملات المالية الموازية، بمئات الملايين من الدولارات لصالح البنك المركزي الإيراني وقوات الحرس الثوري.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق عدم رضاه عن الاتفاق مع طهران، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية لا تناقش في الوقت الحالي تخفيف العقوبات المفروضة على إيران.