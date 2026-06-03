فعالية في ثقافي المزة تبرز دور الحرف التقليدية في صون التراث وتمكين ‏ذوي الإعاقة

دمشق-سانا‏

احتضن المركز الثقافي العربي في المزة بدمشق، بالتعاون مع جمعية العادات ‏الأصيلة، أمس الثلاثاء فعالية بعنوان “التراث حياة.. والتمكين رسالة” ضمن ‏أسبوع التراث اللامادي، مسلّطة الضوء على دور الحرف التقليدية في حفظ ‏الهوية الثقافية السورية، وتعزيز مشاركة ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمع ‏وسوق العمل.‏

وتضمنت الفعالية ندوة حوارية حول عدد من الحرف التراثية، شارك فيها ‏الخطاط أحمد كمال متحدثاً عن فن الخط العربي، والفنانة التشكيلية نجوى ‏الشريف حول الفسيفساء والرسم على الزجاج، ورئيس مجلس إدارة جمعية ‏العادات الأصيلة وشيخ الكار في الفنون النحاسية والتراثية عدنان تنبكجي ‏حول حرفة النحاسيات، إضافة إلى سكيتش مسرحي تراثي قدمه أعضاء ‏الجمعية تناول عادات وتقاليد أهل الشام قديماً في الأعياد والمناسبات.‏

وأكد تنبكجي في تصريح لـ سانا أن الجمعية تعمل على الحفاظ على التراث ‏المادي واللامادي، إلى جانب تدريب ذوي الإعاقة على الحرف اليدوية ‏وتأهيلهم للاندماج في سوق العمل كأفراد فاعلين في المجتمع، مشيراً إلى ‏أهمية تغيير النظرة السائدة تجاه هذه الفئة من الشفقة إلى التقدير والاحترام ‏لقدراتهم وإنتاجهم الفني.‏

من جانبها أوضحت مديرة الندوة رانيا مجاهد أن الفعالية جاءت بالتزامن مع ‏أسبوع التراث اللامادي، وركزت على تجارب في الخط العربي والفسيفساء ‏والنحاسيات، بمشاركة أشخاص من ذوي الإعاقة جرى دمجهم ضمن ‏ورشات تدريبية بالتعاون مع فريق “لمة أمل”، بهدف إبراز طاقاتهم ‏الإبداعية ودورهم في صون التراث من الاندثار.‏

وبيّن الخطاط أحمد كمال أن تجاربه مع الأطفال من ذوي الإعاقة أظهرت أن ‏خطوطهم ورسوماتهم تحمل دلالات نفسية وتعبيرية مهمة، مؤكداً أن تعليم ‏هذه الفئة يعزز قيم الصبر والأناة ويساعد على اكتشاف طاقاتهم الإبداعية، ‏داعياً إلى الاهتمام بالحرف التراثية بوصفها ثروة ثقافية، ومشدداً على أن ‏الخط العربي يمثل هوية الأمة ودليلاً على وجودها.‏