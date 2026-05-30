إعلان تشكيلة منتخب سوريا للرجال لخوض المباراتين ‏الوديتين أمام بيلاروسيا والبحرين

دمشق-سانا
أعلن الجهاز الفني لمنتخب سوريا للرجال بكرة القدم اليوم السبت، قائمة لاعبي المنتخب التي ستخوض مباراتين وديتين أمام منتخبي بيلاروسيا والبحرين في الخامس والتاسع من شهر حزيران المقبل.
واستدعى المدرب الإسباني للمنتخب السوري خوسيه لانا 23 لاعباً أغلبهم من المحترفين في الأندية العربية والأوروبية، وذلك ضمن تحضيرات المنتخب لخوض نهائيات كأس آسيا المقررة في المملكة العربية السعودية.
وشهدت القائمة غياب المهاجمين عمر السومة وعمر خريبين، إضافة إلى محمد الصلخدي، فيما تم استدعاء عدد من اللاعبين الجدد ومنهم محمد الشيخ الذي يلعب في الدوري السويسري، إضافة إلى عودة محمد عثمان وعبد الرحمن ويس.
وضمت القائمة كلاً من: مكسيم صراف، شاهر الشاكر، أحمد مدنية، زكريا حنان، أحمد الأشقر، أنس دهان، عبد الرزاق محمد، محمد المصطفى، محمود المواس، أحمد فقا، سيمون أمين، خالد كردغلي، عمرو الميداني، محمود الأسود، عبد الله الشامي، محمد عثمان، عبد الرحمن ويس، عمار رمضان، بابلو صباغ، زياد غنوم، ألمار إبراهام، محمد الشيخ، علاء الدالي.