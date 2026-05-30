إعلان تشكيلة منتخب سوريا للرجال لخوض المباراتين ‏الوديتين أمام بيلاروسيا والبحرين

دمشق-سانا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب سوريا للرجال بكرة القدم ‏اليوم السبت، قائمة لاعبي المنتخب التي ستخوض ‏مباراتين وديتين أمام منتخبي بيلاروسيا والبحرين في ‏الخامس والتاسع من شهر حزيران المقبل‎.‎

واستدعى المدرب الإسباني للمنتخب السوري خوسيه لانا ‌‏23 لاعباً أغلبهم من المحترفين في الأندية العربية ‏والأوروبية، وذلك ضمن تحضيرات المنتخب لخوض ‏نهائيات كأس آسيا المقررة في المملكة العربية السعودية‎.‎

وشهدت القائمة غياب المهاجمين عمر السومة وعمر ‏خريبين، إضافة إلى محمد الصلخدي، فيما تم استدعاء ‏عدد من اللاعبين الجدد ومنهم محمد الشيخ الذي يلعب ‏في الدوري السويسري، إضافة إلى عودة محمد عثمان ‏وعبد الرحمن ويس‎.

وضمت القائمة كلاً من: مكسيم صراف، شاهر الشاكر، ‏أحمد مدنية، زكريا حنان، أحمد الأشقر، أنس دهان، عبد ‏الرزاق محمد، محمد المصطفى، محمود المواس، أحمد ‏فقا، سيمون أمين، خالد كردغلي، عمرو الميداني، محمود ‏الأسود، عبد الله الشامي، محمد عثمان، عبد الرحمن ‏ويس، عمار رمضان، بابلو صباغ، زياد غنوم، ألمار ‏إبراهام، محمد الشيخ، علاء الدالي‎.‎