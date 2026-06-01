لدعم تشكيلته في “الفاينال”.. أهلي حلب يتعاقد مع النجم الأمريكي زاك لوفتن

حلب-سانا

أعلنت إدارة نادي أهلي حلب تعاقدها رسمياً مع لاعب كرة السلة الأمريكي المخضرم زاك لوفتن (Zach Lofton)، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول، وذلك في إطار تدعيم تشكيلته خلال منافسات الدور النهائي «الفاينال» من الدوري السوري لكرة السلة للرجال.

ويُعد لوفتن (31 عاماً)، الذي يشغل مركز “الغارد”، إضافة نوعية إلى قائمة اللاعبين الأجانب في الفريق، نظراً لما يمتلكه من سجل احترافي حافل وخبرة واسعة على المستويين الدولي والإقليمي.

وسبق للاعب الأمريكي أن خاض تجربة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) مع فريق ديترويت بيستونز (Detroit Pistons)، كما يمتلك مسيرة احترافية متنوعة في عدد من الدوريات الأوروبية والآسيوية. ويضاف إلى ذلك خبرته في أجواء كرة السلة العربية من خلال تمثيله عدداً من الأندية العريقة، كان آخرها الأهلي المصري، ما يعزز فرص انسجامه السريع مع المنظومة التكتيكية للفريق.

وتأمل إدارة النادي أن تسهم هذه الصفقة في تعزيز حظوظ “القلعة الحمراء” في مواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري خلال الموسم الحالي، وتلبية تطلعات جماهيره في الأدوار الإقصائية الحاسمة.