كول بالمر يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأسرع ثلاثية مثالية في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

تسلّم الدولي الإنكليزي كول بالمر، نجم نادي تشيلسي، اليوم الخميس، الشهادة الرسمية من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، تقديراً لتحقيقه رقماً قياسياً لأسرع ثلاثية مثالية في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وحقق بالمر هذا الإنجاز خلال مواجهة فريقه أمام إيفرتون في نيسان 2024، عندما سجل ثلاثة أهداف خلال 29 دقيقة، بواقع هدف بالقدم اليسرى وآخر بالرأس وثالث بالقدم اليمنى، ليصبح صاحب أسرع ثلاثية من هذا النوع في تاريخ المسابقة.

وتفوق بالمر بهذا الرقم على الإنجاز السابق المسجل باسم تومي جونسون، لاعب أستون فيلا، الذي سجل ثلاثية مثالية خلال 38 دقيقة عام 1995.

ووفقاً للموقع الرسمي لنادي تشيلسي، شملت قائمة اللاعبين المكرّمين إلى جانب بالمر، البرازيلي إستيفاو ويليان، كأصغر لاعب يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري البرازيلي، والإنكليزية هانا هامبتون، كأصغر حارسة مرمى تخوض 100 مباراة في الدوري الإنكليزي للسيدات، واليابانية ماناكا ماتسوكوبو، كأصغر لاعبة تسجل ثلاثية في تاريخ الدوري الإنكليزي للسيدات.