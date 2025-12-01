تواصل منافسات بطولة النصر للجامعات لكرة القدم بحلب

IMG 4054 تواصل منافسات بطولة النصر للجامعات لكرة القدم بحلب

حلب-سانا

تواصل بطولة النصر للجامعات لكرة القدم في حلب منافساتها ضمن  فعاليات حملة “حلب ست الكل”.

وفي التفاصيل حقق فريق جامعة النهضة فوزاً كبيراً على فريق جامعة باشاك شهير بنتيجة 5–1، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب نادي الباب ضمن مباريات الدور ثمن النهائي.

IMG 4052 تواصل منافسات بطولة النصر للجامعات لكرة القدم بحلب

وفي تصريح لـ سانا قال مدير مكتب الشباب والرياضة إيهاب الراجح: إن البطولة تشهد تنافساً كبيراً ومهارات كروية ملفتة، منوهاً بروح التحدي الكبيرة التي ترافق اللاعبين، وهو ما يعطي صورة إيجابية عن شبابنا.

من جهته، عبّر محمد السيد علي لاعب في فريق جامعة النهضة عن سعادته بفوز فريقه وتأهله إلى المربع النهائي، متمنياً أن يواصل فريقه المشوار نحو اللقب.

IMG 4133 تواصل منافسات بطولة النصر للجامعات لكرة القدم بحلب

أما عضو اللجنة الفنية للعبة في مديرية الرياضة والشباب في حلب أحمد نجار، فأوضح أن الفعاليات تقام ضمن إطار خطة مديرية الرياضة والشباب عبر دائرة الألعاب الجامعية والمدرسية، بمشاركة 10 فرق جامعية.

وتهدف بطولة النصر للجامعات إلى تعزيز الأنشطة الطلابية، ودعم الحركة الرياضية، وإتاحة فرص التنافس بين الشباب الجامعي تحت مظلة حملة “حلب ست الكل” التي تسعى إلى إحياء النشاط الرياضي والاجتماعي.

IMG 4029 تواصل منافسات بطولة النصر للجامعات لكرة القدم بحلب
IMG 4073 تواصل منافسات بطولة النصر للجامعات لكرة القدم بحلب
بعد انقطاع دام سنوات وصول المياه إلى عدد من أحياء منبج في ريف حلب
منتخب سوريا لألعاب القوى يرفع رصيده إلى 7 ميداليات ببطولة غرب آسيا
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 25 من تشرين الأول 2025
ليفربول يفوز على وست هام في الدوري الإنكليزي لكرة القدم
نهائي تاريخي يجمع البرتغال مع النمسا في كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاماً
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك