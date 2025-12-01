تواصل منافسات بطولة النصر للجامعات لكرة القدم بحلب

حلب-سانا

تواصل بطولة النصر للجامعات لكرة القدم في حلب منافساتها ضمن فعاليات حملة “حلب ست الكل”.

وفي التفاصيل حقق فريق جامعة النهضة فوزاً كبيراً على فريق جامعة باشاك شهير بنتيجة 5–1، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب نادي الباب ضمن مباريات الدور ثمن النهائي.

وفي تصريح لـ سانا قال مدير مكتب الشباب والرياضة إيهاب الراجح: إن البطولة تشهد تنافساً كبيراً ومهارات كروية ملفتة، منوهاً بروح التحدي الكبيرة التي ترافق اللاعبين، وهو ما يعطي صورة إيجابية عن شبابنا.

من جهته، عبّر محمد السيد علي لاعب في فريق جامعة النهضة عن سعادته بفوز فريقه وتأهله إلى المربع النهائي، متمنياً أن يواصل فريقه المشوار نحو اللقب.

أما عضو اللجنة الفنية للعبة في مديرية الرياضة والشباب في حلب أحمد نجار، فأوضح أن الفعاليات تقام ضمن إطار خطة مديرية الرياضة والشباب عبر دائرة الألعاب الجامعية والمدرسية، بمشاركة 10 فرق جامعية.

وتهدف بطولة النصر للجامعات إلى تعزيز الأنشطة الطلابية، ودعم الحركة الرياضية، وإتاحة فرص التنافس بين الشباب الجامعي تحت مظلة حملة “حلب ست الكل” التي تسعى إلى إحياء النشاط الرياضي والاجتماعي.