‏”سينيسي” بديلاً لـ “باليردي” في قائمة الأرجنتين المشاركة بكأس العالم 2026‏

بوينس آيرس-سانا
استدعى المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم المدافع ماركوس سينيسي إلى قائمته المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 بدلاً من ليوناردو باليردي الذي تأكد غيابه عن البطولة بسبب الإصابة.
وأوضح الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في بيان أن سينيسي انضم إلى قائمة المنتخب المؤلفة من 26 لاعباً للمشاركة في المونديال المقرر إقامته في أمريكا الشمالية.
وجاء استدعاء سينيسي لتعويض غياب باليردي لاعب مرسيليا الفرنسي بعد تعرضه لتمزق عضلي خلال تدريبات المنتخب ما سيحرمه من المشاركة في البطولة.
ويخوض سينيسي البالغ من العمر 29 عاماً منافسات كأس العالم بعد موسم مميز قدمه مع بورنموث في الدوري الإنكليزي الممتاز، حيث يعد من أبرز المدافعين الأرجنتينيين المحترفين في أوروبا.
ويستهل المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب مشواره في البطولة بمواجهة منتخب الجزائر في السابع عشر من حزيران الجاري ضمن منافسات المجموعة العاشرة.