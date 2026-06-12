‏”سينيسي” بديلاً لـ “باليردي” في قائمة الأرجنتين المشاركة بكأس العالم 2026‏

بوينس آيرس-سانا

استدعى المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم المدافع ماركوس سينيسي إلى قائمته المشاركة في ‏نهائيات كأس العالم 2026 بدلاً من ليوناردو باليردي الذي تأكد غيابه عن البطولة بسبب ‏الإصابة.‏

وأوضح الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في بيان أن سينيسي انضم إلى قائمة المنتخب المؤلفة من ‌‏26 لاعباً للمشاركة في المونديال المقرر إقامته في أمريكا الشمالية.‏

وجاء استدعاء سينيسي لتعويض غياب باليردي لاعب مرسيليا الفرنسي بعد تعرضه لتمزق ‏عضلي خلال تدريبات المنتخب ما سيحرمه من المشاركة في البطولة.‏

ويخوض سينيسي البالغ من العمر 29 عاماً منافسات كأس العالم بعد موسم مميز قدمه مع ‏بورنموث في الدوري الإنكليزي الممتاز، حيث يعد من أبرز المدافعين الأرجنتينيين المحترفين في ‏أوروبا.‏

ويستهل المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب مشواره في البطولة بمواجهة منتخب الجزائر في السابع ‏عشر من حزيران الجاري ضمن منافسات المجموعة العاشرة.‏