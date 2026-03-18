سبورتنغ لشبونة يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

بلغ سبورتينغ لشبونة البرتغالي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه بودوغليمت النرويجي 5-0 بعد التمديد في إياب ثمن النهائي، معوضاً خسارة الذهاب 3-0 في النرويج الأسبوع الماضي.

وانتهت الدقائق التسعين بتقدم أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.

وسجل هدف سبورتينغ الأول غونسالو إيناسيو بالدقيقة 34، وسجل بيدرو غونسالفيس الهدف الثاني بالدقيقة 61، وأحرز الكولومبي لويس سواريز الذي الهدف الثالث من ركلة جزاء 78، وأحرز الأوروغوياني ماكسميليانو آراوخو في الدقيقة 92 الهدف الرابع، لتذهب المباراة إلى التمديد.

وفي الوقت المضاف على الشوط الإضافي الثاني، أحرز البديل رافاييل نيل الهدف الخامس الذي دخل قبل خمس دقائق فقط، مؤمّناً عبور فريقه للدور القادم.