واشنطن-سانا ‏

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم ‏الأربعاء، بعد انخفاضها 2% في الجلسة السابقة، في ‏ظل تنامي التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي ‏الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة ‏خلال كانون الأول المقبل، بينما يترقب المستثمرون ‏صدور بيانات التضخم الأمريكية.‏

وذكرت رويترز أن سعر الذهب في المعاملات الفورية ‏انخفض بنسبة 0.3% ليصل إلى 3544.54 دولاراً ‏للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب ‏تسليم كانون الأول بنسبة 0.5% إلى 3542.60 دولاراً.‏

وبحسب ‌أداة ⁠فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، ‏ترى الأسواق احتمالاً بنسبة 96.4 بالمئة لرفع سعر الفائدة ‏بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية ‏لمجلس الاحتياطي الأمريكي في كانون الأول، واحتمالاً بنسبة ‌‏3.6 بالمئة لرفع أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.‏

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في ‏المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 40.79 دولاراً ‏للأوقية وتراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1267.65 ‏دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 851.25 ‏دولاراً.‏