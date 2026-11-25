واشنطن-سانا
تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، بعد انخفاضها 2% في الجلسة السابقة، في ظل تنامي التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال كانون الأول المقبل، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية.
وذكرت رويترز أن سعر الذهب في المعاملات الفورية انخفض بنسبة 0.3% ليصل إلى 3544.54 دولاراً للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.5% إلى 3542.60 دولاراً.
وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، ترى الأسواق احتمالاً بنسبة 96.4 بالمئة لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الأمريكي في كانون الأول، واحتمالاً بنسبة 3.6 بالمئة لرفع أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 40.79 دولاراً للأوقية وتراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1267.65 دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 851.25 دولاراً.