واشنطن/بكين-سانا‏

أدانت هيئة محلفين أمريكية شركة “هواوي” الصينية ‏في 10 تهم جنائية ضمن قضية تتعلق بتعاملاتها في ‏إيران وسرقة أسرار تجارية، فيما رفضت الشركة ‏الحكم، وأعلنت عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية ‏اللازمة.‏

وذكرت وكالة “رويترز” اليوم الأربعاء، أن هيئة محلفين ‏اتحادية في بروكلين بالولايات المتحدة أدانت ‏هواوي في 10 من أصل 12 تهمة جنائية وجهت إليها، ‏في حين برأتها من تهمة التآمر لممارسة نشاط ‌‏‌إجرامي منظم.‏

واستمرت المحاكمة لأكثر من شهرين، استدعى خلالها ‏ممثلو الادعاء أكثر من 60 شاهداً مقابل 15 شاهداً ‏لهيئة الدفاع، وذلك في القضية التي واجهت فيها شركة ‌‏”هواوي” وثلاث شركات تابعة لها 12 تهمة، شملت ‏التآمر لممارسة نشاط إجرامي منظم، والاحتيال ‏المصرفي والإلكتروني، وانتهاك العقوبات، والتآمر ‏لسرقة أسرار تجارية، وعرقلة مجرى العدالة.‏

من جانبها، قالت هواوي في بيان: إن التهم التي أدينت ‏بها تفتقر إلى الأساس القانوني، وأعلنت أنها ستتخذ ‏جميع الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوقها ‏ومصالحها.‏

وبدأت القضية الجنائية عام 2018، وأدرجت ‏الحكومة الأمريكية في العام التالي شركة هواوي على ‏قائمة سوداء تجارية حدت من وصولها إلى التكنولوجيا ‏الأمريكية.‏