واشنطن/بكين-سانا
أدانت هيئة محلفين أمريكية شركة “هواوي” الصينية في 10 تهم جنائية ضمن قضية تتعلق بتعاملاتها في إيران وسرقة أسرار تجارية، فيما رفضت الشركة الحكم، وأعلنت عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وذكرت وكالة “رويترز” اليوم الأربعاء، أن هيئة محلفين اتحادية في بروكلين بالولايات المتحدة أدانت هواوي في 10 من أصل 12 تهمة جنائية وجهت إليها، في حين برأتها من تهمة التآمر لممارسة نشاط إجرامي منظم.
واستمرت المحاكمة لأكثر من شهرين، استدعى خلالها ممثلو الادعاء أكثر من 60 شاهداً مقابل 15 شاهداً لهيئة الدفاع، وذلك في القضية التي واجهت فيها شركة ”هواوي” وثلاث شركات تابعة لها 12 تهمة، شملت التآمر لممارسة نشاط إجرامي منظم، والاحتيال المصرفي والإلكتروني، وانتهاك العقوبات، والتآمر لسرقة أسرار تجارية، وعرقلة مجرى العدالة.
من جانبها، قالت هواوي في بيان: إن التهم التي أدينت بها تفتقر إلى الأساس القانوني، وأعلنت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها.
وبدأت القضية الجنائية عام 2018، وأدرجت الحكومة الأمريكية في العام التالي شركة هواوي على قائمة سوداء تجارية حدت من وصولها إلى التكنولوجيا الأمريكية.