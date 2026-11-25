الحسكة-سانا
أنهت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري، أعمال تركيب مجموعات ضخ غاطسة وتجهيزات فنية داعمة ضمن مشروع مياه نفاشة بريف الحسكة الشرقي.
وقال مدير عام الشركة فرحان العويس، لمراسل سانا اليوم الثلاثاء: إن الأعمال شملت تركيب ثلاث مجموعات ضخ غاطسة، باستطاعة 20 حصاناً لمجموعتين و7 أحصنة للثالثة، إضافة إلى تجهيز الآبار بالمعدات الميكانيكية، وتركيب منظومات للطاقة الشمسية لتشغيل المضخات والخدمات المرتبطة بالمشروع.
وبيّن العويس أن المشروع الذي يضمّ تسع آبار جوفية بطاقات إنتاجية متفاوتة، يخدم نحو 20 ألف نسمة موزعين على 35 قرية في ريف الحسكة الشرقي، مؤكداً أن الأعمال المنجزة ستسهم في زيادة كميات المياه المنتجة وتحسين كفاءة ضخها، بما ينعكس إيجاباً على تأمين مياه الشرب للأهالي، ويوفر كميات إضافية عبر المناهل التابعة للمشروع.
وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق اليوم إنجازها تنفيذ شبكة مياه شرب في القرى المحيطة بمحطة مياه تل أذان في ريف بلدة تل براك الشمالي، بهدف تأمين المياه لنحو 6 آلاف نسمة، والحد من اعتماد الأهالي على الصهاريج الخاصة.