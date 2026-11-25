‏ الحسكة-سانا ‏

أنهت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ‏والهلال الأحمر العربي السوري، أعمال تركيب مجموعات ضخ غاطسة وتجهيزات فنية داعمة ضمن مشروع مياه نفاشة ‏بريف الحسكة الشرقي.‏

وقال مدير عام الشركة فرحان العويس، لمراسل سانا اليوم الثلاثاء: إن الأعمال شملت تركيب ثلاث مجموعات ضخ ‏غاطسة، باستطاعة 20 حصاناً لمجموعتين و7 أحصنة للثالثة، إضافة إلى تجهيز الآبار بالمعدات الميكانيكية، ‏وتركيب منظومات للطاقة الشمسية لتشغيل المضخات والخدمات المرتبطة بالمشروع.‏

وبيّن العويس أن المشروع الذي يضمّ تسع آبار جوفية بطاقات إنتاجية متفاوتة، يخدم نحو 20 ألف نسمة موزعين على 35 ‏قرية في ريف الحسكة الشرقي، مؤكداً أن الأعمال المنجزة ستسهم في زيادة كميات المياه المنتجة وتحسين كفاءة ضخها، بما ‏ينعكس إيجاباً على تأمين مياه الشرب للأهالي، ويوفر كميات إضافية عبر المناهل التابعة للمشروع.‏

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق اليوم إنجازها تنفيذ شبكة ‏مياه شرب في القرى المحيطة بمحطة مياه تل أذان في ريف ‏بلدة تل براك الشمالي، بهدف تأمين المياه لنحو 6 آلاف نسمة، ‏والحد من اعتماد الأهالي على الصهاريج الخاصة.‏