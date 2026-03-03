عودة طوعية لمئات اللاجئين السوريين القادمين من لبنان عبر منفذ جوسية الحدودي في ريف حمص

الوزير الشيباني يستقبل نظيره الأردني
رئيس الوزراء القطري يبحث مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا سبل تعزيز الاستقرار فيها
لتعزيز الشراكة الأورومتوسطية.. إطلاق ميثاق الاتحاد من أجل المتوسط الجديد بمشاركة سوريّة فاعلة
الداخلية التركية: عودة 578 ألف سوري طوعاً منذ تحرير سوريا
إحياء ليلة السابع والعشرين من رمضان في جامع لالا باشا الشهير بشارع بغداد وسط دمشق
