مباحثات سورية – تركية حول مستقبل الجامعات التركية في الشمال السوري وإحداث جامعة مشتركة

دمشق-سانا

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي اليوم الخميس، مع سفير تركيا لدى سوريا نوح يلماز، التعاون في مجال التعليم العالي، وتصديق شهادات الجامعات التركية في الشمال السوري، وإحداث الجامعة السورية التركية المشتركة في سوريا.



وتناول اللقاء، الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، مناقشة آليات تصديق الشهادات الصادرة عن الجامعات التركية في سوريا، والاعتراف بها، ومعادلتها وفق آلية يتم الاتفاق عليها مع الجانب التركي، وإمكانية دمج الطلاب الحاليين في جامعة حلب، بعد إيجاد تعليمات تنفيذية لدمجهم بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي التركي، وحل هذا الموضوع بالشكل الأمثل.



كما تم بحث التحضيرات لعقد اجتماع مشترك مع الجانب التركي في شهر تموز المقبل، لمناقشة مختلف القضايا العالقة، وإيجاد حل بالتشاور المشترك لموضوع الجامعات التركية، ومستقبل هذه الجامعات، وكيفية تحويلها نحو الأفضل بالتشاور الثنائي، وبحث مسودة المذكرة الخاصة بإحداث جامعة سورية تركية مشتركة، ورؤية الجانب التركي بهذا الخصوص.

وأشار الوزير الحلبي إلى أن مجلس التعليم العالي أقرّ في جلسته الأخيرة، اعتماد وتصديق الشهادات ‏الممنوحة لخريجي فروع الجامعات التركية في الشمال السوري، والاعتراف بشهادات الجامعات التركية، وإمكانية تصديق الطلاب لشهاداتهم من جامعة حلب، والتسجيل في الدراسات العليا.

ونوه الوزير الحلبي بدور الجامعات التركية في الشمال السوري خلال فترة الثورة السورية، في تلبية الاحتياجات العلمية في المنطقة، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تقديم التسهيلات للطلاب في هذه الجامعات، لافتاً إلى امتلاك الوزارة خبرة في الدمج بين الجامعات، واستعدادها لدمجهم في الجامعات السورية، ولتشكيل لجنة مشتركة للعمل المشترك.

إيجاد حل لموضوع الجامعات التركية

من جانبه، أشاد السفير يلماز بالخطوات التي اتخذتها الوزارة، وخاصة في مصادقة ومعادلة الشهادات التركية، ومتابعة الجانبين لهذا الموضوع، مؤكداً أهمية العمل لإيجاد حل مشترك لموضوع الجامعات التركية باعتبارها قائمة على أراضٍ سورية، والتنسيق عبر القنوات السليمة لعقد الاجتماع المشترك خلال تموز القادم، معرباً عن استعداد الجانب التركي للتعاون بشكل أكبر في مجال التعليم العالي.

وأقرّ مجلس التعليم العالي في جلسته الخامسة لهذا العام، اعتماد وتصديق الشهادات ‏الممنوحة لخريجي فروع الجامعات التركية في الشمال السوري، بما فيها جامعة غازي عنتاب وجامعة العلوم الصحية في الراعي، الذين واصلوا مسيرتهم العلمية خلال سنوات الثورة السورية.



وكان الحلبي أكد في وقت سابق، أن ملف الجامعات التركية والمؤسسات التعليمية المرتبطة بها، ‏لا يزال محل متابعة مباشرة ومستمرة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين في ‏الجمهورية العربية السورية، والجهات التركية، للوصول إلى حلول نهائية ومستقرة ‏تحقق العدالة الأكاديمية.‏