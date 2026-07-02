بلجيكا تقلب الطاولة على السنغال وتتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026

واشنطن-سانا

تأهل منتخب بلجيكا إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 بفوزه على منتخب السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد التمديد، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، على ملعب سياتل ضمن منافسات الدور 32 من البطولة.

وتمكن المنتخب البلجيكي من قلب النتيجة بعد تأخره بهدفين حتى الدقيقة الـ 85، ليحجز مقعده في الدور المقبل، حيث سيلاقي الفائز من لقاء الولايات المتحدة الأمريكية والبوسنة والهرسك، المقرر فجر الخميس.

وتقدم منتخب السنغال عبر حبيب ديارا في الدقيقة الـ 24، قبل أن يضيف إسماعيلا سار الهدف الثاني في الدقيقة الـ51، وقلّص روميلو لوكاكو الفارق لبلجيكا في الدقيقة الـ 85، ثم أدرك يوري تيلمانس التعادل في الدقيقة الـ 88، لتنتهي المباراة في وقتها الأصلي بهدفين لكل فريق.

وفي الشوطين الإضافيين، احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لبلجيكا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، ترجمها تيلمانس إلى هدف الفوز والتأهل، فيما ودّع منتخب السنغال منافسات البطولة.