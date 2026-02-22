آرسنال يعزز صدارته للدوري الإنكليزي

لندن-سانا

حسم آرسنال المتصدر لقاء قمة المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي أمام مضيفه توتنهام بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد.

ونجح آرسنال في بسط سيطرته على المواجهة مبكراً بعد أن تقدم بهدف أحرزه إيبيريشي إيزي في الدقيقة 32، ورغم التفوق الواضح للضيوف إلا أن توتنهام نجح في إدراك التعادل سريعاً عن طريق مهاجمه الفرنسي راندال كولو مواني في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني واصل آرسنال سيطرته على مجريات اللعب حتى تمكن المهاجم السويدي فيكتور غيوكيريس من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 47 من تسديدة قوية سكنت شباك فيكاريو حارس توتنهام.

وعاد إيزي وأكد تفوقه محرزاً الهدف الثالث لآرسنال والثاني له في المباراة، وهو سادس هدف للاعب الوسط الدولي الإنكليزي، علماً أن 5 أهداف منها كانت في شباك توتنهام، واختتم غيوكيريس أهداف فريقه بتسجيل هدفه الثاني والرابع لآرسنال في الدقيقة 90+4.

ورفع آرسنال رصيده إلى 61 نقطة في المركز الأول بفارق 5 نقاط أمام مانشستر سيتي.