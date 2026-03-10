مواجهات قوية اليوم في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

دمشق-سانا

تنطلق مساء اليوم، مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث تشهد الجولة أربع مواجهات قوية تجمع كبريات الأندية الأوروبية، في سهرة كروية مفعمة بالإثارة والندية.

ويفتتح غلطة سراي التركي المباريات باستضافة ليفربول الإنكليزي في تمام الساعة التاسعة إلا ربعاً مساءً بتوقيت دمشق، على ملعب رامس بارك في إسطنبول، حيث يدخل الفريق التركي اللقاء بعد تأهله بأداء قوي في مرحلة الملحق، فيما يسعى ليفربول إلى استعادة أمجاده الأوروبية التاريخية، بقيادة مدربه ونجومه.

وتُستكمل بقية المباريات بثلاث مواجهات أخرى في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت دمشق، فيستضيف نيوكاسل يونايتد الإنكليزي فريق برشلونة الإسباني على ملعب سانت جيمس بارك في نيوكاسل، في تكرار لمواجهة سابقة خلال مرحلة المجموعات انتهت بفوز برشلونة.

ويطمح برشلونة بخطف نتيجة إيجابية خارج أرضه أمام نيوكاسل، الذي يقدم موسماً مميزاً على الصعيدين المحلي والأوروبي.

ويلتقي أتالانتا الإيطالي مع بايرن ميونخ الألماني على ملعب أتليتي آزوري في بيرغامو، حيث يدخل بايرن كمرشح قوي للتأهل، إلا أن أتالانتا معروف بأسلوبه الهجومي الجريء وقدرته على خلق المفاجآت على أرضه.

ويواجه أتلتيكو مدريد الإسباني توتنهام هوتسبير الإنكليزي على ملعب طيران الرياض في مدريد، بمواجهة تكتيكية منتظرة بين الأسلوب الدفاعي الصلب لمدرب أتلتيكو دييغو سيميوني، والاعتماد على السرعة والانتقالات السريعة لدى توتنهام.

وستكون نتائج مباريات الذهاب حاسمة في تحديد مصير مباريات الإياب الأسبوع المقبل، حيث يُمنح الأفضلية للأهداف خارج الأرض في بعض الحالات، ويتركز الاهتمام بشكل خاص على عودة أندية كبرى مثل برشلونة وليفربول إلى الأدوار الإقصائية بقوّة، في حين يسعى بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد إلى تأكيد مكانتهما كمرشحين بارزين للظفر باللقب القاري.