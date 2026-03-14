أهلي حلب يواصل تربعه على صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم بفوزه على جبلة

واصل أهلي حلب تربعه لصدارة الدوري الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه جبلة بنتيجة 2-1 في الجولة 14، وذلك في المباراة التي جمعتهما في ملعب الحمدانية في حلب.

وجاءت أهداف أهلي حلب عن طريق زكريا حنان ومحمد ريحانية، فيما سجل لجبلة طه بصيص.

وفي ملعب الفيحاء بدمشق، تعرض دمشق الأهلي للخسارة من ضيفه حطين بهدف دون مقابل سجله حمزة سواس.

وفاز الطليعة على ضيفه الحرية بهدف دون مقابل سجله سليمان رشو، في المباراة التي جمعتهما في ملعب حماة البلدي.

وتستكمل منافسات الجولة 14 غداً الأحد بلقاءين يجمعان حمص الفداء مع الجيش في ملعب حلب البلدي، وخان شيخون مع الفتوة في ملعب إدلب البلدي.

وتختتم منافسات الجولة ذاتها الإثنين بثلاث مواجهات، تجمع الأولى الشرطة مع أمية في ملعب الفيحاء بدمشق، والثانية الشعلة مع الكرامة في ملعب الجلاء بدمشق، والثالثة تشرين مع الوحدة في ملعب اللاذقية البلدي.