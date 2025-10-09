مدرب منتخب سوريا لكرة القدم.. المنتخب قطع نصف الطريق نحو التأهل لكأس آسيا

الرياض-سانا

أبدى مدرب منتخب سوريا للرجال بكرة القدم الإسباني خوسيه لانا رضاه الكامل عن أداء ونتيجة منتخبنا في المباراة التي فاز بها على منتخب ميانمار اليوم وبنتيجة بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا.

وأكد لانا لمراسل سانا أن الفريق قدّم واحدة من أفضل مبارياته في التصفيات من حيث التنظيم والفاعلية الهجومية، موضحاً أن المنتخب قطع نصف الطريق نحو التأهل، بينما يتبقى النصف الآخر في مباريات الإياب التي تتطلب نفس الجدية والتركيز، مشيداً بالروح القتالية والانضباط التكتيكي الذي ظهر به اللاعبون.

وأضاف لانا: إن هذا الفوز يشكّل دفعة معنوية كبيرة لمواصلة العمل بثبات، وتحسين الأداء في المراحل القادمة.

من جهته، عبّر كابتن منتخبنا عمر خريبين عن سعادته بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة، مؤكداً أن التسجيل دائماً يمنح اللاعب شعوراً بالإيجابية والثقة.

وأشار خريبين إلى أن شخصية المنتخب اليوم كانت مختلفة، وظهر الفريق بصورة أكثر انسجاماً وتنظيماً، مضيفاً: “كنا نأمل أن نكون في تصفيات كأس العالم، وليس تصفيات آسيا، لكن هذا ما حدث، وهدفنا الآن هو الاستمرار في تقديم الأداء الجيد وتحقيق الانتصارات.

وحقق منتخبنا انتصاره الثالث على التوالي في التصفيات، رافعاً رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة.