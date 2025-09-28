آرسنال يخطف فوزاً مثيراً أمام نيوكاسل في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

حقق آرسنال فوزاً مثيراً بهدف قاتل أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الجولة السادسة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح نيك فولتماده التسجيل لنيوكاسل في الدقيقة 34، ثم أدرك ميرينو التعادل للفريق اللندني في الدقيقة 84، وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل، تمكن المدافع غابرييل من حسم المواجهة لمصلحة آرسنال بهدف قاتل جاء في الدقيقة 90+6.

ورفع آرسنال رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر، بينما يحتل نيوكاسل المركز 15 بـ 6 نقاط.