المناطق الحرة السورية تبحث مع شركات صينية فرص الاستثمار المتاحة ‏

دمشق-سانا
بحثت المؤسسة العامة للمناطق الحرة، خلال لقاء تعريفي مع ممثلي الشركات الصينية المشاركة في الملتقى السوري الصيني للتنمية الاقتصادية، الذي استضافته دمشق يومي 3 و4 تشرين الثاني الجاري، الفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الحرة السورية ومقوماتها وميزاتها التنافسية.
وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، اليوم الخميس، أن اللقاء تضمن عرضاً لأبرز أعمال المؤسسة وخططها لتطوير المناطق الحرة، والتسهيلات والميزات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب شرح الأنظمة والإجراءات الناظمة للأنشطة الاستثمارية والتجارية والصناعية، بما يتيح للشركات الصينية الاطلاع على بيئة الاستثمار وآفاق العمل ضمن المناطق الحرة.
بحث آفاق الشراكة الاستثمارية
شهد اللقاء، وفقاً للهيئة، حواراً تفاعلياً مع ممثلي الشركات الصينية، جرى خلاله بحث استفساراتهم حول الإجراءات والميزات الاستثمارية، وتقديم الإيضاحات اللازمة بشأن الفرص المتاحة، بما يعزز التواصل المباشر مع المستثمرين ويفتح المجال أمام بناء شراكات استثمارية مستقبلية.
ويأتي اللقاء ضمن جهود الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لتعزيز حضور المناطق الحرة السورية على المستوى الدولي، والترويج لفرصها الاستثمارية، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والصناعية في سوريا.
وكان ممثل الوفد الاقتصادي الصيني المشارك في الملتقى السوري الصيني للتنمية الاقتصادية، يي فينغ، أكد أمس الأربعاء، أن الفرص الاستثمارية في سوريا تتزايد يوماً بعد يوم، ولا سيما في مجال إعادة الإعمار، الذي يشكل أحد أبرز المجالات الاستثمارية المتاحة في المرحلة الحالية.