المناطق الحرة السورية تبحث مع شركات صينية فرص الاستثمار المتاحة ‏

دمشق-سانا‏

بحثت المؤسسة العامة للمناطق الحرة، خلال لقاء تعريفي مع ممثلي الشركات الصينية المشاركة ‏في الملتقى السوري الصيني للتنمية الاقتصادية، الذي استضافته دمشق يومي 3 و4 تشرين ‏الثاني الجاري، الفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الحرة السورية ومقوماتها وميزاتها ‏التنافسية.‏

وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، اليوم الخميس، أن اللقاء تضمن عرضاً لأبرز أعمال ‏المؤسسة وخططها لتطوير المناطق الحرة، والتسهيلات والميزات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب ‏شرح الأنظمة والإجراءات الناظمة للأنشطة الاستثمارية والتجارية والصناعية، بما يتيح للشركات ‏الصينية الاطلاع على بيئة الاستثمار وآفاق العمل ضمن المناطق الحرة.‏

بحث آفاق الشراكة الاستثمارية

شهد اللقاء، وفقاً للهيئة، حواراً تفاعلياً مع ممثلي الشركات الصينية، جرى خلاله بحث ‏استفساراتهم حول الإجراءات والميزات الاستثمارية، وتقديم الإيضاحات اللازمة بشأن الفرص ‏المتاحة، بما يعزز التواصل المباشر مع المستثمرين ويفتح المجال أمام بناء شراكات استثمارية ‏مستقبلية.‏

ويأتي اللقاء ضمن جهود الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لتعزيز حضور المناطق الحرة السورية ‏على المستوى الدولي، والترويج لفرصها الاستثمارية، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بما ‏يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والصناعية في سوريا.‏

وكان ممثل الوفد الاقتصادي الصيني المشارك في الملتقى السوري الصيني ‏للتنمية الاقتصادية، ‏يي فينغ، أكد أمس الأربعاء، أن الفرص الاستثمارية في سوريا تتزايد يوماً ‏بعد يوم، ولا سيما في ‏مجال إعادة الإعمار، الذي يشكل أحد أبرز المجالات ‏الاستثمارية المتاحة في المرحلة الحالية.‏