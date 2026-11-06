الاتحاد الأوروبي يقرّ قيوداً على نشر صور أقمار اصطناعية لمنطقة الشرق الأوسط

باريس-سانا
أقرّ الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، فرض تدابير تقييدية تؤخر نشر صور الأقمار الاصطناعية لمنطقة الشرق الأوسط لأكثر من 24 ساعة، مبرراً ذلك بحماية المصالح الأوروبية، وذلك عقب تحقيق استقصائي كشف عن تأخير نشر صور لقطاع غزة ومناطق إستراتيجية منذ آذار الماضي.
ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدثة باسم الاتحاد قولها في تصريح: ” إن هذه التدابير التقييدية هدفها حماية المصالح الأوروبية من تهديدات محتملة”، موضحة أن هذه الإجراءات ليست علنية، ما لم يتخذ المجلس قراراً بخلاف ذلك.
ويأتي هذا الإقرار بعد تحقيق نشرته منصة “بيلينغكات” في أواخر تشرين الأول الماضي، كشف أن صور برنامج “كوبرنيكوس” الأوروبي، التي كانت تُنشر عادة بعد مرور الأقمار الاصطناعية بساعات، باتت تُنشر بتأخير يتجاوز 24 ساعة، ولا سيما الصور المتعلقة بمدينة غزة وسواحل الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من الضفة الغربية، وذلك منذ آذار الماضي.
ووفقاً للتحقيق، تشمل المناطق الخاضعة لهذه القيود أربع مناطق جغرافية رئيسية تشهد نزاعات متكررة، هي شرق البحر الأبيض المتوسط وسواحل فلسطين المحتلة والبحر الأحمر وخليجا عدن وعُمان.
وتُستخدم صور الأقمار الاصطناعية في مجالات متعددة، أبرزها مراقبة البيئة والزراعة وإدارة الكوارث الطبيعية والأبحاث العلمية، فيما تزايد اعتماد وسائل الإعلام عليها خلال السنوات الأخيرة لرصد تطورات النزاعات وتوثيق الأضرار الناجمة عنها.