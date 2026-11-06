الاتحاد الأوروبي يقرّ قيوداً على نشر صور أقمار اصطناعية لمنطقة الشرق الأوسط

باريس-سانا‏

أقرّ الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، فرض تدابير تقييدية تؤخر نشر صور الأقمار ‏الاصطناعية لمنطقة الشرق الأوسط لأكثر من 24 ساعة، مبرراً ذلك بحماية المصالح ‏الأوروبية، وذلك عقب تحقيق استقصائي كشف عن تأخير نشر صور لقطاع غزة ومناطق ‏إستراتيجية منذ آذار الماضي.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدثة باسم الاتحاد قولها في تصريح: ” إن هذه التدابير ‏التقييدية هدفها حماية المصالح الأوروبية من تهديدات محتملة”، موضحة أن هذه الإجراءات ‏ليست علنية، ما لم يتخذ المجلس قراراً بخلاف ذلك.‏

ويأتي هذا الإقرار بعد تحقيق نشرته منصة “بيلينغكات” في أواخر تشرين الأول الماضي، كشف ‏أن صور برنامج “كوبرنيكوس” الأوروبي، التي كانت تُنشر عادة بعد مرور الأقمار الاصطناعية ‏بساعات، باتت تُنشر بتأخير يتجاوز 24 ساعة، ولا سيما الصور المتعلقة بمدينة غزة وسواحل ‏الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من الضفة الغربية، وذلك منذ آذار الماضي.‏

ووفقاً للتحقيق، تشمل المناطق الخاضعة لهذه القيود أربع مناطق جغرافية رئيسية تشهد نزاعات ‏متكررة، هي شرق البحر الأبيض المتوسط وسواحل فلسطين المحتلة والبحر الأحمر وخليجا ‏عدن وعُمان.‏

وتُستخدم صور الأقمار الاصطناعية في مجالات متعددة، أبرزها مراقبة البيئة والزراعة وإدارة ‏الكوارث الطبيعية والأبحاث العلمية، فيما تزايد اعتماد وسائل الإعلام عليها خلال السنوات ‏الأخيرة لرصد تطورات النزاعات وتوثيق الأضرار الناجمة عنها.‏