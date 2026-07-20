‎6‏ منتخبات ضمت تأهلها لكأس العالم 2030 والأوروغواي ‏تستضيف المباراة الافتتاحية ‏

دمشق-سانا
حجزت 6 منتخبات مقاعدها بشكل رسمي في بطولة كأس العالم لكرة 2030، بعدما تقرر تنظيم البطولة في ثلاث دول من قارتين مختلفتين، إلى جانب إقامة مباريات احتفالية في دول أخرى بمناسبة مرور 100 عام على انطلاق أول نسخة من المونديال.
وضمت قائمة المتأهلين كلاً من: إسبانيا والبرتغال والمغرب والأوروغواي والأرجنتين والباراغواي، لتصبح هذه المنتخبات أول من يضمن المشاركة في النسخة التاريخية المقبلة من المونديال.
وتستضيف إسبانيا والبرتغال والمغرب منافسات كأس العالم 2030، في نسخة تحمل طابعاً خاصاً للاحتفال بمرور قرن كامل على إقامة أول بطولة عالمية لكرة القدم عام 1930 في أوروغواي.
وستقام المباريات الافتتاحية في كل من أوروغواي والأرجنتين وباراغواي احتفالاً بالذكرى المئوية للمونديال، حيث تحتضن هذه الدول بعض مواجهات دور المجموعات تكريماً للدور التاريخي الذي لعبته منطقة أميركا الجنوبية في نشأة البطولة.
ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس العالم 2030 يوم الخميس 13 حزيران، على أن تقام المباراة الافتتاحية في ملعب “سينتيناريو” بالعاصمة الأوروغويانية مونتيفيديو، وهو الملعب الذي استضاف نهائي النسخة الأولى من كأس العالم عام 1930.