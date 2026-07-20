‎6‏ منتخبات ضمت تأهلها لكأس العالم 2030 والأوروغواي ‏تستضيف المباراة الافتتاحية ‏

دمشق-سانا‏

حجزت 6 منتخبات مقاعدها بشكل رسمي في بطولة كأس العالم ‏لكرة 2030، بعدما تقرر تنظيم البطولة في ثلاث دول من ‏قارتين مختلفتين، إلى جانب إقامة مباريات احتفالية في دول ‏أخرى بمناسبة مرور 100 عام على انطلاق أول نسخة من ‏المونديال‎.‎

وضمت قائمة المتأهلين كلاً من: إسبانيا والبرتغال والمغرب ‏والأوروغواي والأرجنتين والباراغواي، لتصبح هذه المنتخبات ‏أول من يضمن المشاركة في النسخة التاريخية المقبلة من ‏المونديال‎.‎

وتستضيف إسبانيا والبرتغال والمغرب منافسات كأس العالم ‌‏2030، في نسخة تحمل طابعاً خاصاً للاحتفال بمرور قرن ‏كامل على إقامة أول بطولة عالمية لكرة القدم عام 1930 في ‏أوروغواي‎.‎

وستقام المباريات الافتتاحية في كل من أوروغواي والأرجنتين ‏وباراغواي احتفالاً بالذكرى المئوية للمونديال، حيث تحتضن ‏هذه الدول بعض مواجهات دور المجموعات تكريماً للدور ‏التاريخي الذي لعبته منطقة أميركا الجنوبية في نشأة البطولة‎.‎

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس العالم 2030 يوم الخميس ‌‏13 حزيران، على أن تقام المباراة الافتتاحية في ملعب ‌‏“سينتيناريو” بالعاصمة الأوروغويانية مونتيفيديو، وهو الملعب ‏الذي استضاف نهائي النسخة الأولى من كأس العالم عام 1930‌‎.‎