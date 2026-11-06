اللجنة الإعلامية في مجلس الشعب تبحث واقع الإعلام في درعا والقنيطرة ‏وسبل تطويره

دمشق-سانا



بحثت اللجنة الإعلامية في مجلس الشعب مع وفد إعلامي من محافظتي درعا والقنيطرة ضم صحفيين وإعلاميين مستقلين وصناع محتوى، واقع العمل الإعلامي في المحافظتين والتحديات التي تواجه الإعلاميين وسبل تطوير الأداء المهني وتعزيز التنسيق بينهم.

وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية في مجلس الشعب مؤيد قبلاوي في تصريح لـ سانا أن الاجتماع، الذي عُقد اليوم الخميس خلص إلى الاتفاق على تعيين مسؤول لمتابعة المنصات الوهمية، وإطلاق منصة تطوعية للتحقق من صحة الأخبار ودقتها فور وقوع الأحداث، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للصحفيين في حوران بالتنسيق مع وزارة الإعلام، بما يعزز قدرتهم على تغطية الأحداث بموضوعية ومهنية.

تعزيز التنسيق لتسهيل الحصول على المعلومات

أشار قبلاوي إلى أن المشاركين ناقشوا أهمية توحيد الجهود الإعلامية وتعزيز التنسيق مع المحافظة ومديرية الأمن، لتسهيل حصول الإعلاميين على الاعتمادات الصحفية والأدوات اللازمة، وتذليل العقبات أمام وصولهم إلى المعلومات من مصادرها الرسمية.

من جهته، أوضح رئيس فرع اتحاد الصحفيين في درعا معاوية الزعبي أن الواقع الإعلامي في المحافظة يواجه عدداً من التحديات، أبرزها غياب قانون إعلامي واضح ينظم العمل الإعلامي ويحدد الفوارق بين الصحفي وصانع المحتوى والمؤثر.



وكانت اللجنة الإعلامية في مجلس الشعب ناقشت، خلال اجتماعين عقدتهما في الثاني والرابع من تشرين الثاني الجاري، التشريعات المرتبطة بالإعلام والاتصال الحكومي، واحتياجات القطاع الإعلامي، في إطار العمل على إعداد قانون الإعلام الجديد، بمشاركة ممثلين عن المكاتب الإعلامية في الوزارات والهيئات الحكومية.